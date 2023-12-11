Ульви Гасанли пожаловался на угрозы руководства СИЗО

11 декабря 2023, 22:33

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В адрес директора Abzas Media Ульви Гасанли поступают угрозы, журналиста принуждают не жаловаться на нарушения его прав, рассказала сестра. Бакинский апелляционный суд вернул в суд первой инстанции жалобу адвокатов Гасанли и главреда интернет-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы на арест счетов.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова.

Кому посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Как сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гасанли Зибейда Садыгова, еще в ноябре после ареста ее подзащитного Хатаинский районный суд без уведомления обвиняемого и его защитника удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на банковские счета арестованного.

"Причем был введен арест даже на пенсионную карту матери Ульви Гасанли. Суд постановил также предоставить следствию все банковские сведения о Гасанли и его близких. Мы узнали об этом посфактум, кода сроки подачи апелляции истекли. Мы просили апелляционный суд восстановить наше право на подачи апелляции по существу вопроса, потому что считаем решения по банковским счетам и данным необоснованными. Сегодня Баккинский апелляционный суд постановил вернуть в Хатаинский районный суд вопрос о восстановлении нашего права на подачу жалобы на решения по банковским счетам и сведениям», - рассказала Садыгова.

Аналогичное решение Бакинский апелляционный суд сегодня принял и в отношении Вагифгызы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат главреда Abzas Media.

"Теперь после решения апелляционного суда Хатаинский суд должен восстановить наше право на апелляцию. Мы будем добиваться отмены решения по банковским счетам, ибо они не имеют отношения к предъявленному Вагифгызы и Гасанли обвинениям", - сказал адвокат.

Сестра Гасанли Нармин Гасанова заявила об угрозах ее брату в Бакинском СИЗО-1. По ее словам, об этом он ей рассказал сегодня в суде.

"Ульви рассказал мне, что 8 декабря к нему пришли в камеру <руководители СИЗО>. Они стали угрожать Ульви из-за того, что он пишет жалобы в связи с запретом ему звонить своим близким, адвокату. Они пригрозили Ульви разными неприятностями, говорили, что ему будет "плохо", его переведут в камеру с "гомосексуалистами". Для Ульви даже книги не принимают. Они сказали там ему, сами будут давать книги. Ульви дал им список из 10 книг ему принесли лишь одну из них", - сказал сестра журналиста корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга политзаключенных, бывший «узник совести» Эльшан Гасанов отметил, что полная изоляция заключенного, лишение его возможностей видеться и говорить по телефону с родными, звонить адвокату, направлены на то, чтобы сломать человека.

"Такая форма психологического давления на политзаключенных не новость. Тем самым человека хотят сломать, убедить его в бессмысленности принципиальной позиции, отказаться от своих убеждений, склонить к сотрудничеству", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Журналисты Abzas Media столкнулись с ограничениями прав и после ареста. Так, 25 ноября стало известно, что следователи запретили арестованным Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы телефонные разговоры и свидания с близкими. Адвокаты назвали этот запрет необоснованным.

Ульви Гасанли в бакинском изоляторе запретили звонить защитникам, сообщила 8 декабря его адвокат после визита к арестованному. Этот запрет нарушает право журналиста на защиту, указал юрист Ялчин Иманов.

Преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него, в том числе имена Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Мохаммеда Кекалова.

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