Журналист Гасанли столкнулся с запретом на звонки адвокату

08 декабря 2023, 12:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководителю Abzas Media Ульви Гасанли в бакинском изоляторе запретили звонить защитникам, сообщила адвокат после визита к арестованному. Этот запрет нарушает право журналиста на защиту, указал юрист Ялчин Иманов.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября стало известно, что следователи запретили арестованным Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы телефонные разговоры и свидания с близкими. Адвокаты назвали этот запрет необоснованным.

20 ноября были задержаны а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова.

Ульви Гасанли столкнулся с запретом на звонки адвокатам, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова, которая 7 декабря встретилась в бакинском СИЗО-1 с подзащитным. "Оказалось, что Ульви Гасанли запретили звонить адвокатам. Это абсолютно незаконный запрет. Я уже обратилась руководству Пенитенциарной службы и омбудсмену по этому поводу. Если вопрос не будет решен, мы обратимся в суд", - сказала она.

Жалоба на запрет на встреч и телефонных разговоров Гасанли с родственниками уже подана, отметила Садыгова. "Мы уже подали жалобу в суд по этому поводу. Более того, для Ульви Гасанли не приняли даже книг, принесенных из дома", - сказала адвокат.

Запрет на свидания и телефонные разговоры Гасанли с близкими введен следствием, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы. Что касается ограничения права арестованного на телефонные разговоры с адвокатом, то, по словам сотрудника ведомства, «данный вопрос будет расследован».

Запрет арестованному на звонки его адвокату является нарушением права на защиту, указал бывший член коллегии адвокатов Ялчин Иманов. "Свидания и телефонные разговоры с адвокатом ни в коем случае не могут быть запрещены. Это нарушение закона и права на эффективные средства юридической защиты, гарантированные Европейской конвенции прав человека", - сказал Иманов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Кому посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имена Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Мохаммеда Кекалова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.