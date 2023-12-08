Ульви Гасанли. Фото https://pressklub.az/news_ru/politics_ru/zaderzhan-direktor-izdaniya-abzas-media-ulvi-gasanli/?lang=ru

08 декабря 2023, 12:35

Журналист Гасанли столкнулся с запретом на звонки адвокату

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Руководителю Abzas Media Ульви Гасанли в бакинском изоляторе запретили звонить защитникам, сообщила адвокат после визита к арестованному. Этот запрет нарушает право журналиста на защиту, указал юрист Ялчин Иманов.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября стало известно, что следователи запретили арестованным Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы телефонные разговоры и свидания с близкими. Адвокаты назвали этот запрет необоснованным.

20 ноября были задержаны а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова.

Ульви Гасанли столкнулся с запретом на звонки адвокатам, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова, которая 7 декабря встретилась в бакинском СИЗО-1 с подзащитным. "Оказалось, что Ульви Гасанли запретили звонить адвокатам. Это абсолютно незаконный запрет. Я уже обратилась руководству Пенитенциарной службы и омбудсмену по этому поводу. Если вопрос не будет решен, мы обратимся в суд", - сказала она.

Жалоба на запрет на встреч и телефонных разговоров Гасанли с родственниками уже подана, отметила Садыгова. "Мы уже подали жалобу в суд по этому поводу. Более того, для Ульви Гасанли не приняли даже книг, принесенных из дома", - сказала адвокат.

Запрет на свидания и телефонные разговоры Гасанли с близкими введен следствием, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы. Что касается ограничения права арестованного на телефонные разговоры с адвокатом, то, по словам сотрудника ведомства, «данный вопрос будет расследован».

Запрет арестованному на звонки его адвокату является нарушением права на защиту, указал бывший член коллегии адвокатов Ялчин Иманов. "Свидания и телефонные разговоры с адвокатом ни в коем случае не могут быть запрещены. Это нарушение закона и права на эффективные средства юридической защиты, гарантированные Европейской конвенции прав человека", - сказал Иманов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Кому посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имена Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Мохаммеда Кекалова.

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Примечание:

"Азербайджан обвинил посольства трех стран в финансировании Abzas Media", "Журналисты Abzas Media лишены доступа в офис после обысков", "Комитет по защите журналистов призвал освободить сотрудников СМИ Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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