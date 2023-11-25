Руководителям Abzas Media в изоляторе запретили звонки и свидания

25 ноября 2023, 19:32

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Следователи запретили арестованным в Азербайджане директору и главному редактору интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы телефонные разговоры и свидания с близкими. Адвокаты назвали этот запрет необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября директор Abzas Media Ульви Гасанли был задержан и обвинен в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Главный редактор издания Севиндж Вагифгызы связала уголовное дело с тем, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. В ночь на 21 ноября была задержана и сама Севиндж Вагифгызы, ей также предъявлено обвинение в контрабанде. 21 ноября суд арестовал обоих на четыре месяца.

Азербайджанское интернет-издание Abzas Media известно своими расследованиями фактов масштабной коррупции, связанных с высшим руководством страны. Чему были посвящены громкие расследования Abzas Media, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Следственный орган запретил Гасанли телефонные разговоры и свидания с близкими, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова. Ульви Гасанли, с ее слов, не имеет жалоб на условия содержания. "Однако, согласно решению следователя, ему ввели запрет на телефонные разговоры и свидания с близкими. Мы считаем этот запрет необоснованным и подадим жалобу", - сказала адвокат.

Адвокат подчеркнула, что по закону арестант по прибытии в следственный изолятор имеет право связаться с близкими и сообщить им о месте своего содержания. В дальнейшем заключенный имеет право дважды в неделю на телефонные разговоры и четыре раза в месяц на свидания с близкими.

Садыгова также сообщила о подаче апелляции на арест Гасанли. По ее словам, рассмотрение жалобы состоится в начале следующей недели.

Для Севиндж Вагифгызы тоже веден запрет на телефонные разговоры и свидания с близкими, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Агиль Лаидж. «Следствие незаконно ограничило право Севиндж Вагифгызы на телефонные разговоры и встречи с близкими. Мы обжалуем это решение. Севиндж Вагифгызы не имеет жалоб на условия содержания, однако она отвергает обвинение и связывает его со своими журналистскими расследованиями», - отметил адвокат и добавил, что защита уже подала апелляцию на ее арест.

Брат связанного с Abzas Media и также арестованного активиста Мохаммеда Кекалова Гейдар Кекалов не располагает информацией о том, введен ли запрет активисту на телефонные звонки и свидания с родными, но после ареста Кекалов, по словам брата, ни разу ему не звонил.

На вопрос, будет ли обжалован арест активиста, брат Кекалова ответил утвердительно.

Глава общественной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» пояснил, что законодательство допускает ограничение прав подследственных на телефонные разговоры и свидания, однако это возможно лишь в исключительных случаях в интересах следствия. "Но в случаях с Вагифгызы и Гасанли оснований для этого нет. Они не преступники-рецидивисты, им не вменяются особо тяжкие преступления против личности и государства», - сказал правозащитник.

В Пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что это ведомство не причастно к ограничению прав Гасанли и Вагифгызы на телефонные разговоры и свидания, а представители следствия оказались не доступны для комментариев.

Международная сеть журналистов Forbidden Stories осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

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