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13:01, 13 ноября 2026

Жена Полада Асланова попросила расследовать избиение мужа в колонии

Супруга Полада Асланова с его портретом. Скриншот видео " Gülmirə Aslanova" https://www.youtube.com/watch?v=BdN3Yz3PP08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жена осуждённого журналиста Полада Асланова обратилась к генпрокурору Азербайджана с призывом  расследовать избиение и жестокое обращение с супругом в исправительном учреждении №15 во время голодовки против запрета на ношение хиджаба в школах.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил в колонии №15 голодовку в знак протеста против нарушения прав школьниц, в том числе своей дочери и учительниц, носящих хиджаб. 20 октября он был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, к 26 октября вес Асланова снизился до 43 килограммов, и врач предупредил его об угрозе комы. 29 октября жена журналиста получила отказ в личном свидании с супругом, а 31 октября Полад Асланов прекратил акцию протеста из-за резкого ухудшения здоровья. 

 С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, при этом активисты заявили о более чем 200 задержанных. 13-летняя дочь Асланова отказалась подчиниться запрету на ношение хиджаба в школе вопреки давлению педагогов, а ее матери силовики пригрозили лишением свободы за поддержку протестов против школьного дресс-кода.

Жена осуждённого журналиста Полада Асланова Гюльмира Асланова 13 ноября обратилась к генеральному прокурору Азербайджана Кямрану Алиеву с просьбой расследовать применение физического насилия и пыток в отношении её супруга в исправительном учреждении №15.

В обращении, копия, которого была передана корреспонденту «Кавказского  узла» Аслановой, отмечается, что 12 октября Полад Асланов начал  голодовку,  а на следующий день один из руководителей колонии (в обращении указано имя должностного лица - прим. "Кавказского узла") вызвал его и другого заключённого, Зейнала Байрамова, в свой служебный кабинет.

По словам супруги журналиста, там к Асланову применили физическую силу. Сотрудник учреждения, (в обращении указано имя  - прим. "Кавказского узла")  как утверждает заявительница, вывернул ему руку и повалил на пол, после чего один из руководителей учреждения «схватил Полада Асланова за грудь, наносил удары по лицу, бил его пощёчинами и оскорблял».

После этого, по утверждению Аслановой, журналиста на пять дней поместили в карцер. Она заявила, что в изоляторе было очень холодно, несмотря на это. ее супругу выдали тонкую одежду, не соответствовавшую погодным условиям. При этом, по словам Аслановой, медицинский осмотр после избиения не проводился.

15 октября Асланова этапировали в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Однако, как отмечает его супруга, и там он продолжал отбывать наказание в карцере до прекращения голодовки. В общей сложности восемь дней он провёл в холодном помещении без окон и отопления,  пишет Асланова.

По ее словам,  в день поступления журналиста в Лечебное учреждение врачи обнаружили на его «теле, шее и лице следы физического насилия и сфотографировали их».

«После обращений к Омбудсмену два сотрудника аппарата уполномоченного по правам человека посетили Полада Асланова, выслушали его жалобы и  также сделали фотографии. Они сообщили, что направят полученную информацию в соответствующие органы», - продолжает супруга журналиста.

В обращении к генеральному прокурору Гюльмира Асланова попросила провести «всестороннее и объективное расследование, назначить судебно-медицинскую экспертизу для оценки состояния здоровья и документирования телесных повреждений» журналиста, а также возбудить уголовное дело в сотрудников учреджения, которые применили к нему насилие.

Асланова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 11 ноября встречалась с мужем в Лечебном учреждении пенитенциарной службы.

 «Полад рассказал, что через три дня после прекращения голодовки ему начали вводить внутривенные капельницы с витаминами группы B и C. После завершения акции у него появились отёки ног, а также зудящая сыпь на животе, спине и других участках тела. Однако врачи говорят, что всё это является «нормальным» явлением в период после голодовки и со временем пройдет. Сейчас Полад немного поправился и весит 47 килограммов, а то за время голодовки его вес упал с 52 килограммов до 42,3 килограмма.  Жалоб на обращение в лечебном учреждении у Полада нет», - сказала Г.Асланова.

Она отметила, что ее муж сохраняет бодрость духа и просил передать обращение общественности через социальные сети. Асланова опубликовала письмо мужа в facebook*.

Журналист выразил свое «уважение к школьницам, отстаивающим право носить хиджаб, и учительницам, отстранённым от работы из-за своей позиции».

Он сожалеет, что не смог им оказать «большую поддержку», чем проведение  голодовки. Асланов также благодарит «независимые СМИ, правозащитников, международные организации и граждан, поддержавших» голодовку верующих в тюрьмах против запрета на пытки. «Особые слова признательности» Асланов адресует «матерям, которые защищают право детей на образование и свободу вероисповедания», некоторые которых были подвергнуты уголовному преследованию, арестам, заключению под домашний арест.

Асланова также сообщила о просьбе другого заключенного верующего Фуада Аскерова предать огласке факты физического давления из-за голодовки.

 «Этот заключенный также проводил голодовку в колонии номер 11. Его отвели в кабинет <одного из руководителей учреждения> (она назвала имя должностного лица - прим. "Кавказского узла") , где избили, оскорбили, заключили в карцер, а потом как и Полада перевели в Лечебное учреждение пенитенциарной службы», - сказала Г.Асланова.

Женщина отметила, что в настоящее время ее 13-летняя дочь по-прежнему не допускается на занятия из-за хиджаба и сейчас она занята над вопросами получения ею онлайн образования.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе и генпрокуратуре не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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