Адвокат заявила о нарушении права Ульви Гасанли на защиту

28 декабря 2023, 14:01

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Суд в Баку отказал в просьбе директора Abzas Media Ульви Гасанли разрешить ему общаться по телефону с адвокатом. Его защитница Зибейда Садыгова пояснила, что не имеет возможности часто посещать СИЗО для консультации Гасанли, и подчеркнула, что подаст в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении его права защиту.

Как информировал "Кавказский узел", 25 ноября стало известно, что следователи запретили арестованным в Азербайджане директору интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли и главреду Севиндж Вагифгызы телефонные разговоры и свидания с близкими.

С 20 ноября по 14 декабря были задержаны и арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на запрет директору интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли телефонных разговоров с адвокатом, сообщила его защитница Зибейда Садыгова.

Она отметила, что, хотя ей предоставляют встречи с Гасанли в Бакинском СИЗО-1, однако общение по телефону запрещено.

"Ранее Хатаинский районный суд не удовлетворил нашу жалобу, утверждая, что ограничения на телефонные разговоры Гасанли с адвокатом нет. Но фактически запрет существует. Я не могу часто ходить в СИЗО из-за большого количества других моих адвокатских дел, а Гасанли не разрешают, чтобы он хотя бы по телефону консультировался со мной", – пояснила адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Гасанли неоднократно пытался позвонить Садыговой, но ему не разрешили, добавила она. "Он обращался письменно к руководству СИЗО, но тщетно. К сожалению, Бакинский апелляционный суд также оставил жалобу без удовлетворения", – пояснила адвокат.

Гасанли запретили общаться по телефону с адвокатом по просьбе следователя. Формально он имеет такое право, но решение должно быть обоснованным, добавила она. "Из-за отсутствия обоснования мы обращались в суд, но жалоба не была удовлетворена", – сказала Садыгова.

Запрет на общение по телефону с адвокатом абсолютно неправомерен, и не основывается на каком-либо документе. Это является результатом произвольного решения, подчеркнула адвокат. "Это нарушение права на защиту", – сказала она.

Защита обжалует в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) запрет телефонных разговоров с адвокатом и решение апелляционного суда, заявила адвокат. "Здесь имеет место нарушение требований Европейской конвенции прав человека, и в частности права на эффективные средства юридической защиты", – сказала Садыгова.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о том, что суд отклонил жалобу на запрет Гасанли говорить по телефону с адвокатом.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.

Азербайджанское интернет-издание Abzas Media известно своими расследованиями фактов масштабной коррупции, связанных с высшим руководством страны. Чему были посвящены громкие расследования Abzas Media, рассказывается в справке "Кавказского узла".

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