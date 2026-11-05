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07:52, 5 ноября 2026

Азербайджанский оппозиционер Агаев арестован на 30 суток после эфира о суде над Керимли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член партии Народного фронта Азербайджана Мирджамиль Агаев арестован на 30 суток в административном порядке. Он был задержан после того, как в прямом эфире показал, как полиция оттесняет оппозиционеров от здания суда, где проходило заседание по делу лидера руководителей партии.

Как писал "Кавказский узел", задержанный 26 октября активист Сураханского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана Лайиг Рашидов был арестован на 10 суток по административной статье о распространении в интернете запрещенных законом сведений.  Соратники сочли арест политически мотивированным.

Активист Сабирабадского районного отделения партии Народного фрона Азербайджана Мирджамиль Агаев арестован в административном порядке на 30 суток, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” руководитель пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

“Мирджамиль Агаев 3 ноября приехал из Сабирабадского района в Баку, чтобы присутствовать на судебном процессе над председателем ПНФА Али Керимли и членом президиума Мамед Ибрагимом. Однако, членов нашей партии и других граждан, пришедших выразить Али Керимли и Мамеду Ибрагиму не только не пустили в зал суда, но и не позволили стоять на улице рядом. Всех оттеснили от здания суда к парку в полукилометре от Бакинского суда по тяжким преступлениям. Мирджамиль Агаев вышел в прямой эфир в своем аккаунте Facebook и показал как полиция оттесняет активистов людей от здания суда. Он осудил действия силовиков и назвал происходящее “полицейским режимом”. Это и стало очевидно причиной ареста Агаева”,  -  рассказал Адилов.

Отметим, что в Бакинском суде по тяжким преступлениям 3 ноября состоялось подготовительное заседание по делу Керимли и  Ибрагима. Заседание было закрытым, сторонников обвиняемых не только не пустили в зал суда, но и не позволили собраться у здания суда.

В ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием.

“Позднее у дома Мирджамиля Агаева в селе Ковлар Сабирабадского района его задержали лица в штатском. Они схватили его и увезли в неизвестном направлении. Только спустя сутки, 4 ноября, из полиции подтвердили, что Агаев арестован в административном порядке на 30 суток. Однако деталей дела не прояснили. Видимо целью этого ареста является запугать активистов в регионах, чтобы они не приезжали в Баку на судебный процесс над Али Керимли”, - сказал Адилов.

Он отметил, что Агаев стал вторым активистом ПНФА, арестованным в административном порядке за последнюю неделю. Ранее еще одна активистка партии, Матанат Туран была арестована из-за протестов против запрета хиджабов в школах по уголовному обвинению.

“Мирджамль Агаев стал одиннадцатым  активистом ПНФА, подвергнутым административному аресту с начала 2026 года. Более 20 деятелей ПНФА содержатся в тюрьмах по надуманным уголовным обвинениям”, - подчеркнул Адилов.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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