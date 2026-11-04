Самвел Карапетян отверг все обвинения в свой адрес

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян в сопровождении сотрудников СНБ покинул здание Уголовной полиции в Ереване. Соратники Карапетяна указали на абсурдность обвинений и политический подтекст.

Как писал "Кавказский узел", силовики после обысков доставили к следователям лидера оппозиционной "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и его соратника, парламентария Нарека Карапетяна. Обыски проведены по 65 адресам по делу о злоупотреблении полномочиями, хищении и отмывании денег. По версии следствия, в 2016-2024 годах Самвел Карапетян организовал деятельность группы лиц, предположительно причастных к совершению ряда преступлений, связанных с деятельностью ЗАО "Электрические сети Армении".

Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян в сопровождении сотрудников СНБ покинул здание Ереванского городского управления Уголовной полиции. На вопрос, признает ли он предъявленное ему обвинение, Карапетян ответил коротко: "Конечно, нет". После этого Карапетян в сопровождении представителей силовых структур сел в машину и уехал, передает издание News.am.

Соратники Самвела Карапетяна указали на политический подтекст

Власти парализуют работу партии, осознавая, что здесь находится ее офис, маскируя политические мотивы. Об этом в беседе с журналистами 4 ноября заявила член партии "Сильная Армения" Гоар Мелоян.

"Сегодня мы должны представить 635 членов комиссий к выборам, которые должны пройти 29 ноября в регионах, но сегодня у нас нет такой возможности, поскольку проводятся обыски. С утра проводятся следственные действия в офисах партии, в рамках которых фигурировали названия компаний, не имеющих никакого отношения к нашей политической деятельности", - отметила Мелоян.

По ее словам, в офисе искали документы, компьютеры и иные предметы. "Понятно, что если в этом здании находился предвыборный штаб, то он и так давно находился под усиленным контролем. Очевидно, что ничего нового в результате обысков не будет обнаружено. Премьер-министр в парламенте заявил, что мы убедим оппозицию проголосовать в пользу Конституции. После этого прозвучали заявления других чиновников, и сейчас власти пытаются оказать давление. Сегодняшняя инсценировка связана исключительно с повесткой алиевской Конституции", - подчеркнула Мелоян.

Она назвала очевидным, что Пашинян получил от Алиева дедлайн для быстрой реализации этой повестки. По ее мнению, власти оказывают давление на те силы, которые намерены защищать идентичность. "Если бы власти были уверены в себе, они бы давно провели референдум, но народ не разделяет повестку алиевской Конституции", - добавила Мелоян.

Нарек Карапетян указал на нелогичность обвинений

Владельцем "Электрических сетей Армении" был Самвел Карапетян, человек не может совершать злоупотребления в собственной компании. Об этом заявил в беседе с журналистами руководитель парламентской фракции блока "Сильная Армения" Нарек Карапетян, комментируя сообщение СК о том, что Самвел Карапетян якобы причинил ЭСА многомиллиардный ущерб, в связи с чем задержан, а в отношении еще 36 человек возбуждено уголовное производство.

"Например, если кому-то принадлежит газета "Айкакан жаманак", он не может совершать злоупотребления в своей газете, потому что он ее владелец. Как можно ставить под сомнение способность людей мыслить логически? Это его собственная фирма, она на 100% принадлежит ему, все там его. О каких злоупотреблениях со стороны собственника идет речь? Представьте, что вы чем-то владеете, у вас есть магазин: о каких злоупотреблениях в этом магазине может идти речь, если все в нем ваше? То же самое и в случае с ЭСА. Есть известная поговорка: был бы человек, а статья найдется", - заявил политик.

Нарек Карапетян выразил уверенность, что Самвела Карапетяна попытаются арестовать. "На 100% попытаются сделать это своего рода предметом торга. Не получится, этот человек не такой, у него другой характер. В процессе своего убеждения они могут предъявить обвинения всем, мы готовы. И все это ради одного - чтобы протащить конституцию Алиева, поскольку он уже полностью им сдался", - сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что идея об обмене анклавами и эксклавами между Баку и Ереваном вызвала жаркие споры среди армянских и азербайджанских пользователей соцсети: обе стороны заняли категоричные позиции против сдачи земель. Азербайджанские аналитики при этом допустили согласованный обмен при учете правовых оснований и интересов безопасности, но разошлись в оценках стратегической ценности территорий и возможности передачи эксклавов Армении.