Армянская оппозиция объявила о консолидации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Крупнейшие оппозиционные партии Армении заявили об объединении усилий против политики территориальных уступок, о защите церкви и демократии. Совместное заявление выпущено на фоне задержания лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна.

Как писал "Кавказский узел", силовики после обысков доставили к следователям лидера оппозиционной "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и его соратника, парламентария Нарека Карапетяна. Обыски проведены по 65 адресам по делу о злоупотреблении полномочиями, хищении и отмывании денег. По версии следствия, в 2016-2024 годах Самвел Карапетян организовал деятельность группы лиц, предположительно причастных к совершению ряда преступлений, связанных с деятельностью ЗАО "Электрические сети Армении". Карапетян отверг обвинения.

Оппозиционные политические силы Армении заявили об общенациональной консолидации.

В заявлении, принятом по итогам встречи партий в доме лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, партии отметили, что при наличии разногласий осознают серьезность судьбоносных вызовов, стоящих перед армянским народом и государственностью.

В качестве целей инициативы в заявлении указаны недопустимость принятия «Алиевской конституции», достижение мира без односторонних уступок и территориальных потерь, защита национальной идентичности и Армянской Апостольской церкви, восстановление демократических свобод и прав.

"Нижеподписавшиеся политические силы соглашаются объединить свои усилия с целью формирования атмосферы общественного единства вокруг приоритетных национальных задач и противодействия вызовам, стоящим перед нашей страной. Призываем все политические силы, общественных и государственных деятелей присоединиться к этому национальному объединению", - цитирует заявление Yerevan.Today.

Заявление подписали блоки «Сильная Армения» и «Армения», партии «Страна для жизни», «Процветающая Армения», «Дашнакцутюн»,Республиканская партия Армении, Армянский национальный конгресс, «Наследие», «Вместе», «Демократическая альтернатива», «Новая эпоха», «Объединённые армяне».

Представитель Сильной Армении Нарек Карапетян заявил, что все средства, разрешенные Конституцией, могут быть использованы. При этом следующим этапом он назвал продолжение переговоров с общественными деятелями и достижение консенсуса с ними. К этой работе, по его словам, должны присоединиться люди, чье мнение имеет значение для общества, пишет News.Am.

Самыми пророссийскими силами на выборах в парламент Армении были "Сильная Армения", "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делал ставку на Карапетяна, указали армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".