Названо имя убитого на Украине военного из Ростовской области

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Андрей Моргунов из Пролетарского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1065 комбатантов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", к 3 ноября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1064 бойцов из Ростовской области.

Имя очередного убитого на Украине военного назвала администрация Пролетарского района Ростовской области, отчитавшись об открытии его мемориальной доски.

Доску с именем Андрея Моргунова установили на здании спортивного центра “Лидер” в Пролетарске, который с сентября также носит его имя. Как пояснили чиновники, Моргунов “приложил немало усилий для его открытия”.

Согласно информации на доске, Андрей Моргунов до 2023 года работал тренером в Спортивной школе Пролетарска. Был убит 19 июня 2025 года в возрасте 57 лет. Был посмертно награжден орденом Мужества, а также медалями “За боевые отличия” и Суворова, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1065 военнослужащих из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В октябре администрация Пролетарского района сообщила, что на Украине убиты Руслан Плотицын и Сергей Кольц.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.