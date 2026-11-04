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13:02, 4 ноября 2026

Комментаторы назвали нетипичными для Грузии конфликты между туристами и местными жителями

Тбилиси. Фото: Vladimer Shioshvili https://commons.wikimedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время поездок по Грузии бывают отказы понимать русскую речь, навязывание услуг и попытки обмана, но в целом местные жители доброжелательно относятся к туристам, помогают даже без знания русского языка и не проявляют враждебности из-за русской речи, рассказали пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", за последние несколько месяцев в Грузии произошло несколько конфликтов с участием туристов. Так, в октябре мужчина ударил туристку из Минска на железнодорожном вокзале Тбилиси. Девушка связала нападение с тем, что говорила по-русски, а задержанный объяснил свой поступок грубым отказом познакомиться. МВД Грузии сообщило о возбуждении дела о насилии.

11 июля в Тбилиси группа туристок из России проезжала на экскурсионном электрокаре мимо участников шествия в память о грузинских добровольцах, погибших на Украине. По данным Tabula, некоторые туристки показали участникам акции оскорбительные жесты. Часть демонстрантов направилась к электрокару, между ними и туристками возник конфликт. Полицейские окружили машину, после чего она уехала. В июле в гостинице в Телави участник свадьбы Георгий Чигладзе ударил русскоговорящую туристку. По версии МВД Грузии, перед этим туристки оскорбили гостей свадьбы и вылили воду на музыкальную аппаратуру. Подруга пострадавшей связала нападение с русской речью. По словам прокурора, туристка получила перелом носа и сотрясение мозга. 21 июля суд освободил Чигладзе под залог.

Комментаторы оставили разные отзывы о пребывании в Грузии

"Кавказский узел" 3 ноября опубликовал в Facebook* пост с предложением читателям рассказать о личном опыте поездок в Грузию. В посте было предложено поделиться мнением, стало ли конфликтов больше или они просто чаще попадают в соцсети. Жителям Грузии было предложено рассказать, сталкивались ли они с грубостью со стороны туристов и релокантов. Читателям было предложено описать конкретные случаи, рассказать, как удалось разрешить конфликт, и поделиться доброжелательным опытом общения.

На 13.00 мск 4 ноября этот пост в соцсети Facebook* на странице "Кавказского узла", на которую подписаны около 164 тысяч пользователей, набрал 256 комментариев.

Несколько участников обсуждения рассказали о неприятных ситуациях, которые они заметили во время поездок или жизни в Грузии. Светлана Больбот вспомнила случай на заправке. "Этой осенью путешествовали по Грузии, никакого негатива не встретили. В этот раз были в Батуми и Кутаиси. В прошлый раз были в 2023-м году – Тбилиси, Сванетия, Батуми. Один раз дама на заправке отказалась меня понимать с явным подтекстом, и всё, больше не могу припомнить. В основном все очень доброжелательно относились. Мечтаю снова съездить к Чаухи и в Сванетию тоже, очень люблю горы. Надеюсь, получится", – написала она.

"Были с мужем в Грузии 5 лет назад (тогда приехали жениться, мы из разных стран, а там это было сделать очень легко без жуткой бюрократии и долгого ожидания) и этим летом. Да, обстановка сильно поменялась, а цены шокировали, очень сильно выросли, почти как у нас в Литве. Но большинство людей всё равно доброжелательные, никакой агрессии в нашу сторону не было, никто не кидался драться за русский язык. Есть, конечно, один неприятный момент, что часто в сферах услуг пытаются что-то прям навязывать или надувать, но это вообще никак не связано с политикой и языком. Я бы то же самое сказала про Литву <…>", – написала Nastia Nordlund.

"Достаточно быть хорошим человеком и уважать традиции картвелов, и всё будет окей, тем более что традиции очень хорошие и добрые", – написал Maris Veselago, который, по его словам, живёт в Грузии 12 лет.

Другие комментаторы также рассказали о доброжелательном общении с местными жителями. Александр Штерн вспомнил, как в Тбилиси ему помог прохожий, с которым у него не было общего языка. "Обратился к мужчине в Тбилиси. Он перезвонил кому-то и протянул мне телефон. Его сестра сказала, что он не говорит на русском, но будет рад помочь. Так и подружились. Бываю в Грузии, проблем не было. Прекрасная страна", – отметил он.

"Два раза была в Батуми, два раза была в Тбилиси. Имею там довольно близких людей. Грузинский не знаю. Ни разу не сталкивалась ни с грубостью, ни с языковой проблемой. Летом поеду ещё", – написала Наира Хачатурова.

"Живу в Тбилиси и ни разу не слышала хамства или грубости в свою сторону. Напротив, вокруг много доброжелательных людей, которые не держат камня за пазухой. Видимо, именно интернет – реально рассадник вражды", – считает Tatyana Tverye.

Комментаторы, позиционирующие себя в качестве жителей Грузии, высказались о поведении приезжих и о том, какого приёма те ждут. "Maris Veselago, мы уважаем все религии и все нации, которые с уважением относятся к нам", – написала Maka Tavadzhe. Комментарий

"С приезжими нет проблем, пока они приезжие. Когда они начинают себя вести как местные, вот тогда будут проблемы", – считает Dato Lolomadze.

"Если туристы не получают "Сулико" и чурчхелу, то считают это русофобией и трубят во всех группах. До чего же тошно читать их недовольные комментарии. Не приглашаем мы их, сами лезут", – написала Кетеван Калатозишвили.

Аналитики сочли беспочвенными утверждения о массовых конфликтах с туристами в Грузии

Столкновения с туристами сами по себе не свидетельствуют о резком изменении отношения к россиянам, отметил ранее старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня. Он связал напряженность с изменением отношения грузинского общества к иностранцам в целом, в том числе к мигрантам. При большом числе приезжих из России выше вероятность случайных стычек, а их огласку, по его мнению, могут использовать в своих интересах политические силы в обеих странах. "Мне кажется, что подобные случаи не могут кардинально поменять отношение туристов к поездкам в Грузию", – сказал Гуня корреспонденту "Кавказского узла".

Единичные столкновения вряд ли отразятся на туристическом сезоне, предположила организатор туров и винный гид Анна Филатова. По ее словам, российские туристы привыкли воспринимать Грузию как удобное и безопасное направление и отделять политическую обстановку от отдыха. "Если таких конфликтов будет больше, это поменяет саму картину", – сказала Филатова корреспонденту "Кавказского узла". По ее оценке, даже если путешественники не станут сразу отменять поездки, они будут внимательнее следить за сообщениями о конфликтах. Если такие сообщения станут восприниматься как признак постоянной проблемы, Грузии будет сложнее конкурировать с другими туристическими направлениями, отметила Филатова.

Разговоры о русофобии в Грузии преувеличивают масштаб проблемы, заявил ранее основатель "Центра стратегического анализа" Нодар Харшиладзе. "Десятки тысяч российских граждан живут сегодня в Грузии без каких-либо проблем", – сказал Харшиладзе.

Обвинения в русофобии используются во внутриполитической борьбе, заявил ранее бывший посол Грузии в России, член партии "Сначала Грузия" Валерий Чечелашвили. По его словам, представители правящей партии "Грузинская мечта" "пытаются навесить этот негативный ярлык на своих оппонентов".

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Автор: "Кавказский узел"

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