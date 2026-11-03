Оставлен в силе приговор двум участникам штурма президентского дворца в Тбилиси

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Апелляционный суд утвердил приговор участникам штурма президентского дворца в Тбилиси в октябре прошлого года Або Навериани и Мариам Меканцишвили, Нана Сандер заключила соглашение.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня Тбилисский городской суд приговорил Сандер к семи годам лишения свободы, Або Навериани и Антон Упер получили по пять лет по делу о штурме президентского дворца в октябре 2025 года. Мариам Меканцишвили оштрафована.

Апелляционный суд оставил без изменений приговоры Або Навериани и Мариам Меканцишвили по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси в октябре 2025 года, пишет 2 ноября "Интерпрессньюс".

Прокуратура добивалась для Меканцишвили более сурового приговора, однако судья Паата Силагадзе оставил в силе штраф в пять тысяч лари, информирует Publika.ge.

Нана Сандер оформила процессуальное соглашение, она выйдет из тюрьмы 6 ноября.

Напомним, что 4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. В начале мая Тбилисский городской суд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и участников протестной акции, прошедшей 4 октября 2025 года в день муниципальных выборов, которая завершилась попыткой штурма президентского дворца. Защита назвала приговор политически мотивированным. В начале июня восемь обвиняемых по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября вышли на свободу после заключения процессуального соглашения. Они приговорены к трем годам условно в обмен на признание вины. 19 июня Тбилисский городской суд огласил приговор шестерым обвиняемым - по пять лет лишения свободы. 22 июня еще восемь человек были приговорены к пятилетним срокам. Из них шесть человек, признавших вину и заключивших процессуальные соглашения, были освобождены в зале суда.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

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