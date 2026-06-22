Еще восемь человек осуждены по делу о попытке захвата президентского дворца в Грузии

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Восемь человек приговорены к пятилетним срокам в связи с попыткой захвата президентского дворца 4 октября 2025 года. Шесть человек, признавших вину и заключивших процессуальные соглашения, освобождены в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая Тбилисский городской суд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и участников протестной акции, прошедшей 4 октября 2025 года в день муниципальных выборов, которая завершилась попыткой штурма президентского дворца. Защита назвала приговор политически мотивированным. В начале июня восемь обвиняемых по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября вышли на свободу после заключения процессуального соглашения. Они приговорены к трем годам условно в обмен на признание вины. 19 июня Тбилисский городской суд огласил приговор шестерым обвиняемым - Георгию Чахунашвили, Ие Дарахвелидзе, Константину Кокае, Кахаберу Мжаванадзе, Давиду Стуруа, Давиду Жгенти и Закро Албуташвили, - по пять лет лишения свободы.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - были арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента.

Суд признал виновными восемь обвиняемых по одному из эпизодов, связанных с событиями 4 октября, - Зураба Чавчанидзе, Владимира Гвелесиани, Амирана Долишвили, Антона Варданидзе, Александра Чилачаву, Геннадия Купреишвили, Сулхана Тугуши и Рамаза Мамуладзе, пишет "Интерпрессньюс".

Согласно решению судьи Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили, всем восьми подсудимым, включая Зураба Чавчанидзе, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Несмотря на то, что Чавчанидзе в ходе судебного процесса заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой о заключении процессуального соглашения, судья разъяснил ему, что этот этап уже пройден и все, кто желал заключить процессуальное соглашение, уже его заключили.

Прокурор по делу, Тамар Якобидзе, пояснила, что обвиняемый ни в заявлении, направленном в прокуратуру, ни в ходе судебного процесса не признавал вину, а лишь просил заключить с ним процессуальное соглашение. По словам прокурора, право ходатайствовать о заключении процессуального соглашения сохраняется у осуждённого и в суде второй инстанции, однако в данном случае Чавчанидзе было отказано из-за непризнания инкриминируемого деяния.

Сторона обвинения неоднократно заявляла, что переговоры о процессуальном соглашении будут вестись с теми лицами, которые признают совершённое преступление. Поскольку по своей сути процессуальное соглашение предполагает признание лицом совершённого преступления и раскаяние, пишет агентство.

Они обвинялись в покушении на захват стратегического и особо важного объекта, совершённом группой лиц, и участии в групповом насилии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Всего по данному эпизоду проходили 14 обвиняемых. Шесть из них - Георгий Коркия, Георгий Руруа, Хвича Гогохия, Леван Джикия, Лаша Иванадзе и Серго Мегрелишвили - заключили процессуальные соглашения и были освобождены в зале судебных заседаний.

В связи с событиями 4 октября к уголовной ответственности в общей сложности были привлечены 64 человека. На данном этапе прокуратура согласилась на заключение процессуальных соглашений в отношении 22 человек, пишет "Грузия Online".

4 октября 2025 года прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".