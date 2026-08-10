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03:00, 10 августа 2026

Три человека обвинены спустя два года по делу о нападении на Нику Мелию

Ника Мелия. Стоп-кадр видео "Мтавари архи" от 07.12.23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На одного из лидеров оппозиционной грузинской партии "Ахали" Нику Мелию было совершено нападение в августе 2024 года в ходе предвыборной кампании. Спустя два года после инцидента обвинения предъявлены мужчине, который ударил Мелию, и двум соратникам политика, которые избили мужчину.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году "Ассоциация молодых юристов Грузии" сообщила о как минимум девяти случаях насилия в ходе предвыборной кампании. Один из таких случаев произошел в августе, когда в Самтредиа было совершено нападение на одного из лидеров партии "Ахали" Нику Мелию. При этом правоохранительные органы сообщили НПО, что нападавший не установлен.

Прокуратура Грузии предъявила обвинения трем лицам по факту насилия, примененного в ходе предвыборной кампании в регионе Самтредиа, пишет 9 августа "Грузия-онлайн".

По данным ведомства, в августе 2024 года во время открытия офиса районной организации партии "Ахали" в Самтредиа Сулхан-Саба Николеишвили ударил Нику Мелию по голове. В свою очередь сопровождавшие Мелию Габриэл Кобаидзе и Цотне Мирцхулава применили физическое насилие в отношении Николеишвили.

Всем троим предъявлено обвинение по части 1-й прима статьи 162 УК Грузии (насилие во время мероприятий предвыборной кампании), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. Оппозиционеры отказались признавать их итоги. С 28 ноября 2024 года участники протестов в Грузии требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Выборы имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, "Кавказским узлом" подготовлена справка "Парламентские выборы в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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