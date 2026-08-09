МИД Южной Осетии призвал Грузию принять ответственность за действия Саакашвили

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Ответственность за войну августа 2008 года должна нести Грузия, от имени которой выступал Саакашвили, заявил МИД Южной Осетии, комментируя заявления премьер-министра Грузии о том, что "Пятидневную войну" развязал Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", в развязывании "Пятидневной войны" виновен третий президент Грузии Михаил Саакашвили и страны, чьи указания он выполнял, заявили представители "Грузинской мечты". Запад использовал Грузию как оружие против России, указал бывший президент России Дмитрий Медведев.

Российская военная операция "по принуждению к миру" была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии и вошла в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

МИД Южной Осетии опубликовал комментарий в связи с заявлениями властей Грузии к 18-й годовщине Пятидневной войны.

"Буквально накануне политическое руководство Грузии в лице Кобахидзе официально признало бывшего президента Грузии Саакашвили виновником военной агрессии. Собственно, это было известно с самого начала, и об этом Южная Осетия заявляла все последние 18 лет. Также совершенно очевидно, что виновен не один Саакашвили. Он как глава государства имел мандат выступать от имени грузинского государства, издавать преступные приказы, проводя антиосетинскую и антиабхазскую политику. Поэтому ответственность за войну августа 2008 года должна нести страна как субъект этой политики, в том числе и персонажи режима Саакашвили, как объекты, претворявшие его политику", - заявило ведомство в своем Telegram-канале.

МИД также призвал официальный Тбилиси отойти от попыток вмешательства в дела других стран и занять более конструктивную позицию, в том числе и в работе формата международных дискуссий по безопасности в Закавказье (МДЗ).