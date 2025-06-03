Мелия Никанор (Ника) Анзорович

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Грузинский политический деятель. Председатель политсовета и парламентской фракции партии «Единое национальное движение» (до 2023 года), глава администрации Мтацминдского района Тбилиси (2009-2014), кандидат на выборах мэра Тбилиси (2014). С 2024 года - сооснователь партии "Ахали", возглавил на выборах список коалиции "За перемены".

Отказ от дачи показаний, задержание и новое обвинение

В апреле 2025 года суд назначил в качестве меры пресечения Нике Мелии залог в 50 тысяч лари – он обвинялся в невыполнении требований временной следственной комиссии парламента Грузии. Мелия отказался давать показания парламентской комиссии по расследованию деятельности Михаила Саакашвили, заявив, что не признаёт легитимность комиссии и считает ее политически мотивированной. 29 мая Мелия был задержан по обвинению в оскорблении сотрудника полиции, и заявил, что отказывается внести залог.

30 мая 2025 года Тбилисский горсуд изменил ему меру пресечения. На суде Мелия указал, что был задержан и лишен возможности внести залог, однако Судья Ираклий Швангирадзе отказался рассматривать обстоятельства задержания. В ответ Мелия плеснул в сторону судьи водой. 2 июня 2025 нода пртив Ники Млия было возбуждено уголовное дело о неуважении к суду.

Участие в массовых протестах за евроинтеграцию

После объявления результатов выборов, по которым победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», оппозиция, включая Мелию, не признала их легитимность, в стране начались массовые протесты.

Акции протеста в стране проходят с 28 ноября 2024 года – после того, как премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мелия стал одним из лидеров протестного движения, призывая к ежедневным акциям и мирному сопротивлению. В феврале 2025 года Мелия был задержан на акции протеста при попытке перекрыть центральную автомагистраль Тбилиси. Он был освобожден под подписку 3 февраля 2025 года .

Участие в выборах-2024

На парламентских выборах 26 октября 2024 года Мелия возглавил список коалиции «За перемены», в которую вошли партии «Ахали», «Дроа», «Гирчи — больше свободы» и другие. Он баллотировался под избирательным номером 4, ранее принадлежавшим партии «Государство для народа». Мелия заявил, что эти выборы станут шагом к «революционным изменениям» в стране.

11 марта 2024 года Мелия совместно с Ника Гварамия, основателем телеканала «Мтавари архи», объявил о создании новой политической партии «Ахали» («Новый»). Они позиционировали ее как ориентированную на будущее политическую силу, свободную от влияния прошлого.

В январе 2023 года Мелия уступил пост председателя ЕНД Левану Хабеишвили. В ноябре того же года он был исключен из партии, после чего 7 декабря официально объявил о своем выходе, обвинив руководство в неформальном управлении и отдалении от интересов народа.

«Гавриловская ночь» и уголовное преследование

После июньских протестов 2019 года Ника Мелия был обвинен прокуратурой в организации группового насилия и лишен депутатской неприкосновенности. Был отпущен под залог с условием ношения электронного браслета. В ноябре 2020 года Мелия публично снял браслет, что привело к увеличению суммы залога, которую он отказался выплатить .

В феврале 2021 года парламент Грузии вновь лишил Мелию иммунитета, после чего он был арестован в офисе ЕНД. Это вызвало политический кризис, приведший к отставке премьер-министра Георгия Гахария. 10 мая 2021 года Мелия был освобожден из-под стражи после того, как Европейский союз внес за него залог в размере 40 тысяч лари .

В мае 2021 года Мелия подал жалобу в Европейский суд по правам человека, утверждая, что его задержание нарушило Европейскую конвенцию. В сентябре 2023 года ЕСПЧ постановил, что права Мелии нарушены не были, и его арест не имел политической мотивации .

Ответственный за протест

В процессе июньского протеста 2019 года в Грузии Прокуратура Грузии потребовала лишить Мелию неприкосновенности. В постановлении о возбуждении дела в отношении депутата указаны пункты 1 и 2 статьи 225 Уголовного кодекса Грузии (организация, руководство или участие в групповом насилии), максимальное наказание по которой составляет девять лет лишения свободы.

Сам Мелия прокомментировал сегодняшнее заявление Главной прокуратуры Грузии, отметив, что его арестом "Бидзина Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта", - прим. "Кавказского узла") ничего не добьется". «Неудобно и неприятно, когда тебя арестовывают за умышленное убийство или реализацию наркотиков. Но это честь, когда тебя арестовывают в борьбе с Гахарией (глава МВД Грузии, отставки которого требуют протестующие, - прим. "Кавказского узла"), Иванишвили и Гавриловым (депутат Госдумы России, - прим. "Кавказского узла")", - заявил Ника Мелия, слова которого приводит "Грузия Онлайн".

Партийная и парламентская деятельность

В 2016 году Мелия возглавил избирательный штаб «Единого национального движения» на выборах в парламент Грузии. После выборов стал главой фракции ЕНД.

В январе 2017 года Ника Мелия был единогласно избран председателем политсовета ЕНД, а во время отсутствия Вано Мерабишвили исполнял обязанности генерального секретаря партии.

Выборы мэра Тбилиси

12 марта 2014 года партия "Единое национальное движение" (ЕНД) выдвинула кандидатуру Никанора Мелия на выборах мэра Тбилиси, назначенных на 15 июня. Изначально партия намеревалась провести праймериз, однако второй участник внутрипартийных выборов, депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе снял свою кандидатуру.

15 июня 2014 года состоялось голосование на выборах мэра Тбилиси. Согласно данным ЦИК, Мелия занял второе место и вышел во второй тур. 12 июля проиграл во втором туре Давиду Нармания.

Биография

Родился в Тбилиси 21 декабря 1979 года.

Закончил тбилисскую среднюю школу № 47. В 2002 году закончил Академию министерства государственной безопасности Грузии по специальности "правовед".

В 2006 году получил степень магистра на факультете международных отношений университета Оксфорда Брукса.

В 2002 – 2003 гг. работал следователем в министерстве государственной безопасности.

В 2007 – 2008 гг. работал советником в департаменте обороны и правопорядка аппарата Совета национальной безопасности Грузии.

В 2008 – 2009 гг. - заместитель руководителя Национального бюро по исполнению наказаний. В 2009 – 2010 гг. – руководитель бюро.

В 2010 – 2012 гг. – председатель Тбилисского исполнительского бюро Национального бюро по исполнению наказаний Минюста Грузии.

С 2010 года - глава администрации Мтацминдского района Тбилиси.

Семейное положение

Холост.