Главная   /   Лента новостей
19:49, 10 февраля 2026

Дело восьми лидеров грузинской оппозиции дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский горсуд принял к рассмотрению так называемое дело о саботаже, возбужденное против Михаила Саакашвили, Ники Мелии, Ники Гварамии, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Бадри Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Элене Хоштарии. Троим из обвиняемых грозит до 15 лет заключения. 

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября Генпрокуратура Грузии сообщила о расследовании уголовного дела о преступлениях против государства, назвав в числе подозреваемых третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, одного из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Нику Мелия и еще шестерых лидеров оппозиции . По делу о саботаже им вменяются организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти. Зурабу Джапаридзе по этому делу был назначен залог в 30 тысяч лари (около 11 000 долларов), политик заявил о намерении выплатить его. Залог на такую же сумму Тбилисский городской суд в конце января назначил для лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе. 

Тбилисский городской суд на сегодняшнем заседании принял к рассмотрению по существу уголовное делопротив восьми оппозиционных политиков, известное как "дело о саботаже". Судья Валериан Бугианишвили признал допустимыми все доказательства, полученные обвинением, информирует Interpressnews.

Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти (статья 317 УК Грузии), ему грозит до трех лет лишения свободы. Зураб Джапаридзе и Георгий Вашадзе обвиняются в саботаже и содействии иностранному государству во враждебной деятельности (часть 1 статьи 318 и статья 319 УК Грузии), каждому из них грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Элене Хоштария предьявлены такие же обвинения, плюс обвинение в предоставлении материальных средств для совершения преступления (часть 1 статьи 318, статья 319 и часть 1 статьи 321 УК Грузии), ей также могут назначить до 15 лет заключения. 

Остальные четыре фигуранта дела, - Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, - обвинены только по статье о саботаже (часть 1 статьи 318 УК Грузии), передает телекомпания Pirveli.

Георгий Вашадзе напомнил, что в 2022 году оппозиционеры провели несколько крупных митингов: сначала с требованием подать заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, а затем с требованием выполнить рекомендации Европейской комиссии. 

"Прокуратура обвиняет нас в несуществующих престеплениях из-за сотрудничества с зарубежными странами. Прокуратура в этих материалах ложно представляет обстоятельства произошедшего. С чего начался политический кризис? Мы просили правительство подать заявку на членство в Европейском союзе… Членство в Европейском союзе прописано в Конституции Грузии, об этом прямо говорится в статье 78. Я был обязан сделать все, чтобы Грузия могла стать членом Европейского союза", - пояснил он.

По словам политика, прокуратура скрыла тот факт, что он обращался к представителям парламентского большинства и предлагал Кобахидзе и Папуашвили план действий. "Я говорил им, что мы поступим в интересах нашей страны и предлагал совместные визиты в страны ЕС. Мы столкнулись с цинизмом со стороны большинства, они не выполнили ни одной статьи. Опять же, мы создали рабочие группы в парламенте, чтобы получить статус кандидата. В ответ на это мы получили: "нет, мы ничего не будем делать и не будем проводить ни одной реформы". После этого мы начали кампанию по сбору подписей, - разве это саботаж? Представители правительства приняли для этого "российский закон", вот это саботаж!", - заявил политик.

Этим процессом "Грузинская мечта" хочет собрать всех оппозиционных лидеров вместе, чтобы отчитаться перед основателем партии Бидзины Иванишвили, но основная цель правящей партии - разорвать все связи и контакты страны с Западом, считает Зураб Джапаридзе. 

"За эти годы никто не видел ни одного кадра, где я не то что призывал к насилию, но даже оскорблял кого-либо вообще. Когда боевые действия на Украине закончатся, - а они когда-нибудь закончатся, - Грузия станет ослабленной, легкой добычей для России. Грузия, у которой не будет обороны, безопасности, друзей с Запада, некому будет высказаться, когда Россия нас поглотит, что она уже делала на протяжении последних двух столетий,", - заявил он после окончания судебного заседания.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

