×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:58, 9 февраля 2026

Участники протеста на Руставели приветствовали отмену объединения университетов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты, собравшиеся у парламента Грузии в 439-й день непрерывных протестов, выразили удовлетворение отказом правительства от планов объединения двух крупнейших университетов страны. 

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля участники акции против объединения двух крупнейших университетов Грузии и марша в защиту образования присоединились к проевропейской акции у парламента в 438-й день ежедневных протестов. Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузинский технический университет и Тбилисский государственный университет не будут объединяться. 

Власти анонсировали масштабную реформу образования осенью 2025 года. В числе заявленных инициатив - сокращение сроков обучения (бакалавриат до трех лет, магистратура до одного года, школьное образование до 11 классов вместо 12), внедрение принципа "один город - один университет", предполагающего отказ от дублирования факультетов в государственных вузах, а также усиление роли государства в формировании образовательного заказа, пишет агентство "Новости Грузия". Критики расценивают эти шаги как отход от модели, принятой в европейском образовательном пространстве. В правительстве, в свою очередь, утверждают, что реформа направлена на повышение эффективности вузов, улучшение качества образования и его адаптацию к потребностям рынка труда, что в перспективе должно сократить отток молодежи из страны. 3 февраля 2026 года парламент Грузии в ускоренном режиме принял в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании" и пакет поправок, ограничивающий возможности иностранного финансирования. Принятие изменений прошло на фоне протестов общественности и студентов.

Сторонники евроинтеграции Грузии, пришедшие сегодня вечером к зданию парламента на проспекте Руставели, довольны тем, что правительство на фоне протестов отказалось от планов объединения крупнейших вузов. Среди плакатов, с которыми протестующие вышли на акцию, был плакат "Слияние провалилось, образование победило, до конца!", свидетельствует публикация фотографа Mo Se в Facebook*. 

Также у протестующих, которые принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза, был плакат “Тюрьмы переполняют, страну опустошают”. Также присутствовал активист с плакатом “Один единственный Кахи, легендарный и интимный, значит легитимный”, - посвященным, вероятно, мэру Тбилиси, генсеку “Грузинской мечты” Кахе Каладзе. 

Сегодня 439-й день непрерывных протестов на проспекте Руставели, отмечает Publika. Фотограф этого издания Миндия Габадзе сообщил на своей странице в соцсети, что когда он уходил с места акции вместе с коллегой, журналисткой Мариам Никурадзе, к ним подошел человек, который высказал проклятия в их адрес с угрожающими жестами. Когда журналисты включили камеры, он спешно закрыл лицо рукой и убежал. Встреча, судя по записи, произошла прямо под стенами парламента. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
20:54, 9 февраля 2026
Грузинский оппозиционер Мелия обвинен в неуважении к суду
Акция протеста. Тбилиси, 8 февраля 2026 г. Фото: Mo Se https://t.me/Tbilisi_life/44690
18:42, 9 февраля 2026
Правительство Грузии отказалось объединять два крупнейших вуза страны после протестов студентов
Протест у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 08.02.26, https://www.interpressnews.ge/ka/article/861372-sakartvelos-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs.
21:09, 8 февраля 2026
Протест против реформы образования продолжился у парламента Грузии
Акция протеста у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 07.02.26, https://www.interpressnews.ge/ka/article/861329-parlamenttan-akcia-mimdinareobs
20:44, 7 февраля 2026
Участники марша в защиту образования присоединились к проевропейским протестам в Тбилиси
14:44, 7 февраля 2026
Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Али Керимли. Фото: Фатима Мовламлы/JAMnews https://jam-news.net/
09 февраля 2026, 22:30
Суд продлил срок ареста Али Керимли

Эдуард Балтыков. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10233943954434919&set=pcb.10233944038837029 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 февраля 2026, 19:57
Правозащитники признали политзаключенным калмыцкого активиста Балтыкова

Семен Слепаков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 февраля 2026, 16:56
Прокуратура добивается уголовного преследования Слепакова*

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
09 февраля 2026, 11:57
Число амнистированных в Азербайджане превысило 15 тысяч

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше