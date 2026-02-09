Участники протеста на Руставели приветствовали отмену объединения университетов

Активисты, собравшиеся у парламента Грузии в 439-й день непрерывных протестов, выразили удовлетворение отказом правительства от планов объединения двух крупнейших университетов страны.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля участники акции против объединения двух крупнейших университетов Грузии и марша в защиту образования присоединились к проевропейской акции у парламента в 438-й день ежедневных протестов. Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузинский технический университет и Тбилисский государственный университет не будут объединяться.

Власти анонсировали масштабную реформу образования осенью 2025 года. В числе заявленных инициатив - сокращение сроков обучения (бакалавриат до трех лет, магистратура до одного года, школьное образование до 11 классов вместо 12), внедрение принципа "один город - один университет", предполагающего отказ от дублирования факультетов в государственных вузах, а также усиление роли государства в формировании образовательного заказа, пишет агентство "Новости Грузия". Критики расценивают эти шаги как отход от модели, принятой в европейском образовательном пространстве. В правительстве, в свою очередь, утверждают, что реформа направлена на повышение эффективности вузов, улучшение качества образования и его адаптацию к потребностям рынка труда, что в перспективе должно сократить отток молодежи из страны. 3 февраля 2026 года парламент Грузии в ускоренном режиме принял в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании" и пакет поправок, ограничивающий возможности иностранного финансирования. Принятие изменений прошло на фоне протестов общественности и студентов.

Сторонники евроинтеграции Грузии, пришедшие сегодня вечером к зданию парламента на проспекте Руставели, довольны тем, что правительство на фоне протестов отказалось от планов объединения крупнейших вузов. Среди плакатов, с которыми протестующие вышли на акцию, был плакат "Слияние провалилось, образование победило, до конца!", свидетельствует публикация фотографа Mo Se в Facebook*.

Также у протестующих, которые принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза, был плакат “Тюрьмы переполняют, страну опустошают”. Также присутствовал активист с плакатом “Один единственный Кахи, легендарный и интимный, значит легитимный”, - посвященным, вероятно, мэру Тбилиси, генсеку “Грузинской мечты” Кахе Каладзе.

Сегодня 439-й день непрерывных протестов на проспекте Руставели, отмечает Publika. Фотограф этого издания Миндия Габадзе сообщил на своей странице в соцсети, что когда он уходил с места акции вместе с коллегой, журналисткой Мариам Никурадзе, к ним подошел человек, который высказал проклятия в их адрес с угрожающими жестами. Когда журналисты включили камеры, он спешно закрыл лицо рукой и убежал. Встреча, судя по записи, произошла прямо под стенами парламента.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".