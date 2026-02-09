×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:54, 9 февраля 2026

Грузинский оппозиционер Мелия обвинен в неуважении к суду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидеру оппозиционной "Коалиции за перемены" Нике Мелии, который уже отбывает тюремный срок за неуважение к суду, предъявлено новое обвинение в оскорблении судьи. 

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Тбилисский горсуд изменил на арест меру пресечения лидеру оппозиционной "Коалиции за перемены" Нике Мелии, который не внес залог по делу о неподчинении следственной комиссии парламента. Оппозиционер указал, что был задержан и лишен возможности внести залог. Судья Ираклий Швангирадзе отказался рассматривать обстоятельства задержания, объяснив, что это дело ему не поручали. В ответ Мелия плеснул в сторону судьи водой и назвал его "рабом". Против Мелии возбудили дело о неуважении к суду, в ноябре он был приговорен к году и шести месяцам заключения. 

29 апреля суд назначил Мелии залог в 50 тысяч лари (около 18,3 тысячи долларов) в качестве меры пресечения, на выплату залога судья отвел 30 дней. Однако Мелия, задержанный 29 мая по обвинению в оскорблении сотрудника полиции, заявил, что отказывается внести залог. Он пояснил, что считает нелегитимными и комиссию, и парламент, собравшийся после спорных выборов осенью 2024 года.

О том, что Мелии предъявлено очередное обвинение в неуважении к суду, сообщила сегодня Генпрокуратура Грузии. Обвинение касается инцидента, который произошел в Тбилисском городском суде 10 ноября 2025 года. 

“Никанор Мелия совершил неуважение к суду, выразившееся в словесном оскорблении судьи”, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В публикации отмечается, что Мелия уже отбывает наказание, назначенное “по другому уголовному делу”, поэтому предварительные слушания могут состояться уже в ближайшее время. 

Статья о неуважении к суду, выраженном в оскорблении судьи (часть 2 статьи 366 Уголовного кодекса Грузии предусматривает до двух лет лишения свободы.

10 ноября в Тбилисском горсуде рассматривалось административное дело Мелия, тогда судья Торнике Кочкиани оштрафовал его на 5 тысяч лари (примерно 1855 долларов США) якобы за оскорбление полицейского при задержании у озера Лиси. “Адвокат отмечает, что судья во время заседания даже не делал Мелия замечаний, и непонятно, в чём именно состоит оскорбление”, - указывает Tbilisi_life. 

Таким образом, это уже четвертое обвинение, предъявленное Мелия. По двум предыдущим делам (о неявке на следственную комиссию и за выпад с водой против судьи Иракли Швангирадзе) он уже приговорен к 8 и 18 месяцам тюрьмы соответственно и сейчас отбывает эти сроки.

Кроме того, Мелия обвиняется по статье о саботаже, которая предусматривает от двух до четырех лет заключения. "Кавказский узел" исал, что 6 ноября Генпрокуратура Грузии сообщила о  расследовании уголовного дела о преступлениях против государства. В числе подозреваемых названы третий президент Грузии Михаил Саакашвили, Ника Мелия и еще шесть лидеров оппозиции. Им вменяются организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти.

