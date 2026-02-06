Сторонники евроинтеграции вышли к парламенту Грузии в 436-й день подряд
Участники акции протеста в Тбилиси выступили против реформы образования и потребовали освободить всех арестованных за участие в протестах.
Как писал "Кавказский узел", 5 февраля, в 435-й день непрерывных протестов, десятки участников протестных акций в Тбилиси получили уведомления о блокировке банковских счетов из-за неуплаченных штрафов. Полиция, вопреки требованию закона, не уведомляла активистов о штрафах, послуживших основанием для блокировок.
Протестующие граждане Грузии сегодня собрались на акцию протеста у здания парламента на проспекте Руставели с национальными флагами, флагами Евросоюза и самодельными плакатами, следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*.
Напоминая о неизменных требованиях оппозиционеров, участники акции с флагами стояли на тротуаре близ проезжей части. Они держали плакаты: "Огонь олигархии", "Суббота день марша", "Одно яйцо из лотка можете завернуть Кобахидзе", "Справедливость режима: узники - в тюрьме, убийцы - в отделе специального назначения". У некоторых активистов были плакаты против реформы образования.
Акция протеста на Руставели сегодня прошла в 436-й день подряд, отмечает Publika.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
