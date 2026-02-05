Защита Тимофеева назвала неправомерными отказ в убежище и планы высылки из Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии проигнорировали позицию авторитетных международных организаций по делу российского политика Михаила Тимофеева, отказавшись считать его преследование политическим. Тимофеев арестован в Грузии на основании аннулированного запроса Интерпола.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии задержан 60-летний россиянин Михаил Тимофеев, который проходит по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и заочно арестован. Грузинские власти отказались предоставить ему политическое убежище. После задержания Тимофеев содержится в тюрьме в Глдани. По данным правозащитников, у него отсутствует доступ к необходимому по состоянию здоровья питанию и лекарствам, а также связь с родственниками.

Защита Михаила Тимофеева в Грузии подала апелляционную жалобу на решение о его аресте, но дата заседания по ней пока не назначена, рассказал один из адвокатов политика корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности. Он имеет от Тимофеева доверенность на представление его интересов в ЕСПЧ, но вместе с ним в Грузии политика представляют еще два адвоката.

По словам адвоката, Михаил Тимофеев приехал в Грузию 28 марта 2024 года и сразу обратился в полицию с заявлением об убежище. Он сообщил грузинским властям, что в России его и его друзей преследуют по политическим мотивам - «как противников действующей власти в России».

«Политический характер преследования подтвердили несколько НКО, в том числе «Мемориал»*, и независимая пресса. Остальные участники дела были осуждены на оглушительные сроки (20-30 лет) по делу с истекшим сроком давности. 27 декабря 2024 года Департамент миграции отказал Михаилу в убежище, это решение было оспорено в суде. Решение по этому административному иску не принято до сих пор. Заседание суда первой инстанции (Тбилисский городской суд) назначено на 24 февраля 2026 года», - сообщил он.

По словам источника, Департамент миграции отказался признать политический характер преследования Тимофеева по уголовному делу, считая, что обвинения носят обычный уголовный характер. Сообщения в прессе, заключения правозащитных НКО и факты предшествующего преследования Тимофеева властями РФ учтены чиновниками не были. Правовое основание для приостановления процесса рассмотрения апелляции по убежищу отсутствует и защита Тимофеевым его интересов в суде существенно осложнена, «так как его не будут доставлять в суд для рассмотрения дела по жалобе на отказ в убежище». «Даже если доставят, в Глданской тюрьме, где он будет содержаться, он лишен возможности работать с документами, компьютером и бумагами для подготовки своей позиции по делу», - заметил адвокат.

Прокуратура Грузии, которая ходатайствовала в суде о временном задержании политика, ссылалась на письмо Московского бюро Интерпола о локализации Тимофеева (от 24 апреля 2024 года) и так называемый красный циркуляр Интерпола (от 29 апреля 2024 года). Задержание на три месяца мотивировано законом Грузии «О международном сотрудничестве в области уголовного правосудия», его цель - предоставить в будущем российской стороне возможность направить Грузии письменный мотивированный запрос об экстрадиции в соответствии с Конвенцией о выдаче 1957 года. Суд Грузии может позднее продлить предоставленный России трехмесячный срок задержания Тимофеева, пояснил его представитель.

«Грузинская сторона совершенно точно не ведет в отношении Тимофеева никаких собственных следственных или судебных процедур кроме процесса по убежищу. Задержание имеет единственную цель - подготовка его возможной экстрадиции по тому же уголовному делу, по которому власти в РФ преследуют Фургала и других их товарищей. Именно в Грузии Тимофеева ни в чем не обвиняют», - рассказал адвокат.

Так как запрос о розыске поступил из России, Тимофееву грозит высылка именно в это страну, хотя как такового запроса об экстрадиции из Грузии правоохранительные органы РФ в Тбилиси не направляли. «Есть лишь письмо, не соответствующее требованиям закона о содержании таких запросов, а также красный циркуляр Интерпола, который аннулирован письмом Генеральной ассамблеи Интерпола и сертификатом от 12 сентября 2025 года - о чем грузинским властям известно», - подчеркнул он.

Защитник пояснил, что красный циркуляр Интерпола на Тимофеева был опубликован 29 апреля 2024 года. С 12 августа того же года, когда адвокаты Тимофеева узнали о нем, они вступили в переписку с Интерполом «с целью доказать его необоснованность и несоответствие Регламенту Интерпола». Спустя месяц комиссия по обработке файлов и секретариат Интерпола официально приостановили действие этого запроса. Годом позже этот красный циркуляр был аннулирован письмом Генеральной ассамблеи Интерпола и сертификатом от 12 сентября 2025 года, «о чем грузинским властям известно». «Таким образом, суд и прокуратура Грузии действовали, основываясь на уже недействующем запросе Интерпола», - отметил источник.

Тимофеев, по словам адвоката, рассматривается российскими властями не просто как рядовой сторонник, а как ключевой организатор и «правая рука» Сергея Фургала. «Будучи его помощником Тимофеев обеспечивал электоральные победы над кандидатами от «Единой России» в 2018–2019 годах. Его преследование - это часть стратегии по полной ликвидации команды Фургала. Следствие использует «коллективную ответственность», притягивая всех значимых соратников губернатора к делам 20-летней давности, чтобы придать политической расправе вид борьбы с криминалом», - заявил представитель политика.

Защитник заметил, что активная фаза преследования Тимофеева началась после ареста самого Фургала в июле 2020 года. Михаил Тимофеев покинул страну в том же году, а 27 декабря 2023 года Басманный суд Москвы вынес официальное постановление о его аресте. «Именно на основании этого решения в апреле 2024 года был инициирован международный розыск, - констатировал адвокат, отметив, что верификацию фактов политический преследований в России осуществляет признанная на европейских и мировых площадках правозащитная организация «Мемориал»*.

Он также сообщил, что у Михаила Тимофеева имеется ряд существенных проблем со здоровьем. «Список диагнозов на трех страницах. Помощь моему подзащитному не оказывается, врачи не приходят, лекарств не дают. Тимофеев имеет официальную инвалидность третьей группы. Жалобы в пенитенциарную систему и омбудсмену, а также в УВКБ ООН поданы», - заключил он.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.