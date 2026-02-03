Бывший вице-премьер Грузии заочно осужден за наемничество

Российский суд в Донецке заочно приговорил бывшего вице-премьера Грузии Георгия Барамидзе к 6,5 годам за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2025 года бывший вице-премьер Грузии, политический секретарь “Единого национального движения” Георгий Барамидзе стал фигурантом заочного уголовного дела о наемничестве, которое рассматривалось российским судом в Донецке.

Российские суды неоднократно выносили заочные приговоры гражданам Грузии по обвинениям, связанным с участием в боевых действиях против российских войск на Украине. Так, в июле к 6,5 годам заключения был заочно приговорен Зураб Карчава. В ноябре 2024 года заочные приговоры были вынесены четверым бойцам "Грузинского национального легиона"*.

По версии следствия и суда, в феврале 2022 года Барамидзе в качестве наемника добровольно вступил в состав украинского вооруженного формирования. Там он прошел военную подготовку для получения навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий.

За материальное вознаграждение Барамидзе до апреля 2022 года принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих, сообщила сегодня пресс-служба информационного центра СК России в Telegram-канале.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили ранее заявлял, что граждане Грузии вступили в несколько украинских подразделений. На сайте "Грузинского легиона", которым командует Мамулашвили, нет упоминаний о каком-либо официальном статусе подразделения в структуре ВСУ, оно названо "военным добровольческим формированием".

Георгий Барамидзе признан виновным в наемничестве 1 и заочно приговорен судом к лишению свободы сроком на 6,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск, уточнило ведомство.

Сам Георгий Барамидзе заявил, что "никогда не скрывал времени, проведенного в Киеве, и гордится этим", отмечает сегодня телекомпания Pirveli.

"Кавказский узел" также писал, что Следком РФ в июле отчитался о заочном приговоре другому гражданину Грузии с именем Георгий Барамидзе. 41-летний мужчина был заочно осужден по обвинению в наемничестве на 14 лет.

