×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:56, 3 февраля 2026

Бывший вице-премьер Грузии заочно осужден за наемничество

Георгий Барамедзе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский суд в Донецке заочно приговорил бывшего вице-премьера Грузии Георгия Барамидзе к 6,5 годам за участие в боевых действиях на стороне Украины. 

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2025 года бывший вице-премьер Грузии, политический секретарь “Единого национального движения” Георгий Барамидзе стал фигурантом заочного уголовного дела о наемничестве, которое рассматривалось российским судом в Донецке. 

Российские суды неоднократно выносили заочные приговоры гражданам Грузии по обвинениям, связанным с участием в боевых действиях против российских войск на Украине. Так, в июле к 6,5 годам заключения был заочно приговорен Зураб Карчава. В ноябре 2024 года заочные приговоры были вынесены четверым бойцам "Грузинского национального легиона"*.

По версии следствия и суда, в феврале 2022 года Барамидзе в качестве наемника добровольно вступил в состав украинского вооруженного формирования. Там он прошел военную подготовку для получения навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий. 

За материальное вознаграждение Барамидзе до апреля 2022 года принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих, сообщила сегодня пресс-служба информационного центра СК России в Telegram-канале.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили ранее заявлял, что граждане Грузии вступили в несколько украинских подразделений. На сайте "Грузинского легиона", которым командует Мамулашвили, нет упоминаний о каком-либо официальном статусе подразделения в структуре ВСУ, оно названо "военным добровольческим формированием".

Георгий Барамидзе признан виновным в наемничестве и заочно приговорен судом к лишению свободы сроком на 6,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск, уточнило ведомство.

Сам Георгий Барамидзе заявил, что "никогда не скрывал времени, проведенного в Киеве, и гордится этим", отмечает сегодня телекомпания Pirveli.

"Кавказский узел" также писал, что Следком РФ в июле отчитался о заочном приговоре другому гражданину Грузии с именем Георгий Барамидзе. 41-летний мужчина был заочно осужден по обвинению в наемничестве на 14 лет. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:59, 3 февраля 2026
Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине
12:05, 3 февраля 2026
Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми
10:09, 3 февраля 2026
1
 Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине
08:10, 3 февраля 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
01:34, 3 февраля 2026
Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда в Ростове-на-Дону
00:40, 3 февраля 2026
Уроженец Дагестана заподозрен в причастности к подготовке теракта в Адыгее
Все события дня
Новости
Транскам. Фото: https://south-ossetia.info/transkam-alternativnye-varianty/
07:06, 1 февраля 2026
Транскам и Военно-Грузинская дорога закрыты для большегрузов
Задержание в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:54, 25 января 2026
Россиянин задержан в Грузии после отказа в убежище
Следователь с уголовным делом в руках. Скриншот фото Управления СКР по Ставрополью, https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1482659/?print=1
21:09, 22 января 2026
Расширение трактовки статьи о военных фейках обеспокоило правозащитников
Анастасия Зиновкина. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/602093/, 19/01/2026
18:39, 20 января 2026
Ужесточен режим содержания Анастасии Зиновкиной
Участницы акции протеста у тюрьмы №5. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 18.01.26, https://www.interpressnews.ge/ka/article/859695-saprotesto-mozraobis-300-kali-carmomadgenlebma-rustavis-cixestan-akcia-gamartes-da-cixis-direktors-mimartes.
16:57, 18 января 2026
Активистки потребовали освободить женщин-политзаключенных в Грузии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 15:02
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

Максим Бондаренко. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 14:04
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Протестующие на проспекте Руставели, 2 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
02 февраля 2026, 23:58
Проевропейский протест в Тбилиси продолжается 432 дня подряд

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше