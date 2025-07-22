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00:54, 22 июля 2025

Гражданин Грузии заочно осужден в России за участие в боях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в России заочно приговорил к 6,5 года заключения гражданина Грузии Зураба Карчаву, признав его участником боевых действий на стороне Украины.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля стало известно, что суд в России заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Грузии Георгия Барамидзе, участвующего в боевых действиях на стороне Украины. 

О новом приговоре гражданину Грузии сообщил 21 июля Следственный комитет России. Зураб Карчава заочно арестован в России по обвинению в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК России) и объявлен в международный розыск.

Суд счел, что он с 2022 года участвовал в боевых действиях против российских военных "в составе военизированного формирования" за денежное вознаграждение, следует из сообщения в официальном Telegram-канале СКР. 

Суд назначил Карчаве шесть лет и шесть месяцев заключения в колонии общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны России в ноябре 2023 года заявило о пленении двух граждан Грузии, Георгия Гоглидзе и Георгия Чубетидзе, опубликовав кадры их допроса. В апреле Георгий Гоглидзе был приговорен к девяти годам строгого режима. 

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Автор: "Кавказский узел"

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