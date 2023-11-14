Два грузинских бойца взяты в плен российскими военными

14 ноября 2023, 21:12

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Георгий Гоглидзе и Георгий Чубетидзе были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины, они взяты в плен, сообщило сегодня Минобороны России. Глава "Интернационального легиона" заявил, что пленные бойцы не воевали в его подразделении и призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию.

Минобороны России опубликовало два видеосюжета, на которых взятые в плен граждане Грузии признаются, что были снайперами 2-го "Интернационального легиона" Украины.

Так, Георгий Гоглидзе сообщил на видео, что его обучали иностранные инструкторы и он получал вознаграждение в 300 долларов "за каждого убитого русского". Он говорит медленно и по слогам, будто читая текст, следует из видео, размещенного в Telegram-канале Минобороны России.

Георгий Чубетидзе рассказал, что находился в следственном изоляторе на Украине, но его завербовали на службу по контракту в иностранный легион вооруженных сил Украины.

Георгий Гоглидзе и Георгий Чубетидзе не служили в подразделении, сообщил телекомпании "Формула" руководитель "Интернационального легиона" Мамука Мамулашвили.

В эфире телекомпании "Пирвели" он потребовал вмешательства властей Грузии. "Правительство в сотрудничестве с Украиной должно стараться обменять этих бойцов на российских военных", - заявил Мамулашвили.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Власти и СМИ Грузии регулярно сообщают о погибших на Украине добровольцах. Так, 12 ноября стало известно, что погиб Ираклий Курцикидзе, сражавшийся против российских военных. По данным грузинских СМИ, число погибших грузинских добровольцев достигло 47.

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