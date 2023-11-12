На Украине погиб грузинский доброволец

12 ноября 2023, 22:04

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На Украине погиб Ираклий Курцикидзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 октября стало известно, что на Украине погиб боец батальона "Тбилиси" Леван Лобжанидзе, воевавший против российских военных.

О смерти Ираклия Курцикидзе сообщили на своих страницах в социальной сети журналист Лаша Берулава и еще один доброволец, Вано Надирадзе.

"Ираклий Курцикидзе пал в бою... Он был убит во время артиллерийского обстрела, когда вытащил своих раненых товарищей", - написал Лаша Берулава, не уточнив место гибели.

По данным Formula TV, с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день на Украине погибли 47 грузинских бойцов.

Напомним, в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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