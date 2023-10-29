29 октября 2023, 00:58

Грузинский доброволец погиб в боях на Украине

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На Украине погиб боец батальона "Тбилиси" Леван Лобжанидзе, воевавший против российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно о гибели на Украине грузинского бойца Захария Шубитидзе, воевавшего против российских военных.

28 октября стало известно о гибели на Украине грузинского бойца Левана Лобжанидзе, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщили активисты Ванор Надирадзе и Гига Макарашвили.

Лобжанидзе был членов батальона "Тбилиси", попал с сослуживцами под артиллерийский обстрел у села Клещеевка и погиб, сообщает "Грузия-онлайн".

По данным активистов, всего в боях на Украине с 24 февраля 2022 года погибли до 50 грузинских бойцов.

Напомним, в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Доброволец из Грузии погиб на Украине", "Погибший на Украине доброволец похоронен в Тбилиси", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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