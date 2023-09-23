23 сентября 2023, 10:24

Доброволец из Грузии погиб на Украине

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Грузинский боец Захария Шубитидзе, участвовавший в боях против российских военных, погиб на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 августа стало известно, что во время боевых действий на Украине погиб гражданин Грузии Николоз Ахвледиани. На эту дату с начала боевых действий на Украине погибли около 50 грузинских добровольцев.

Во время боевых действий на Украине погиб грузинский боец Захария Шубитидзе, который принимал в них участие на украинской стороне. Шубитидзе был командиром отделения, сообщил 22 сентября на своей странице в соцсети Facebook* командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Доброволец из Грузии погиб на Украине", "Погибший на Украине доброволец похоронен в Тбилиси", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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