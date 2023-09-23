Доброволец из Грузии погиб на Украине

23 сентября 2023, 10:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинский боец Захария Шубитидзе, участвовавший в боях против российских военных, погиб на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 августа стало известно, что во время боевых действий на Украине погиб гражданин Грузии Николоз Ахвледиани. На эту дату с начала боевых действий на Украине погибли около 50 грузинских добровольцев.

Во время боевых действий на Украине погиб грузинский боец Захария Шубитидзе, который принимал в них участие на украинской стороне. Шубитидзе был командиром отделения, сообщил 22 сентября на своей странице в соцсети Facebook* командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.