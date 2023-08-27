Боец из Грузии погиб на Украине

27 августа 2023, 02:00

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Во время боевых действий на Украине погиб гражданин Грузии Николоз Ахвледиани, его гибель подтвердил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа в Тбилиси было доставлено тело Арчила Деврисашвили, который погиб в боевых действиях на Украине. К 1 июня, по данным МИД Грузии, в боевых действиях на Украине погибли 43 бойца из Грузии.

В боях на Украине во время артиллерийского обстрела погиб житель Грузии Николоз Ахвледиани, пишет 25 августа "Пирвели"

Его гибель подтвердил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили. По его словам, Ахвледиани сначала воевал в составе "Грузинского легиона", затем перешел в Международный легион Украины. В ближайшее время его тело перевезут в Грузию.

С начала боевых действий на Украине погибли около 50 грузинских добровольцев, информирует "Sova.news".

Напомним, в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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