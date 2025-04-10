Пленный грузинский доброволец приговорен к длительному сроку в России

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Гражданин Грузии Георгий Гоглидзе, которого российские военные взяли в плен на Украине, приговорен к девяти годам строгого режима.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны России в ноябре 2023 года заявило о пленении двух граждан Грузии, опубликовав кадры их допроса. Георгий Гоглидзе и Георгий Чубетидзе были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины, утверждает ведомство. Глава "Интернационального легиона" отрицает, что пленные бойцы были в его подразделении, но он призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию и освободить их. Власти Грузии в ответ на это заявили, что у них "нет ресурса" заниматься освобождением пленных.

О приговоре Георгию Гоглидзе сообщил Следственный комитет РФ. Суд признал гражданина Грузии виновным по статье о наемничестве (часть 3 статьи 359 УК России).

Согласно версии обвинения, для “участия в вооруженном конфликте в качестве наемника” Гоглидзе в апреле 2023 года добровольно “заключил контракт с Вооруженными силами Украины”. В дальнейшем он “принимал участие в вооруженном конфликте и военных действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, в результате которых (...) наступала гибель мирного населения и российских военнослужащих”, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале СКР 9 апреля.

Суд приговорил Георгия Гоглидзе к девяти годам строгого режима. Ведомство не уточняет, согласился ли гражданин Грузии с предъявленными обвинениями. Также СКР пока не сообщал о суде над другим пленным, Георгием Чубетидзе.

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