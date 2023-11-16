"Грузинская мечта" возложила на Киев ответственность за судьбу пленных Гоглидзе и Чубетидзе

16 ноября 2023, 02:40

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У Тбилиси "нет ресурса" для освобождения граждан Грузии из российского плена, заняться их судьбой должна Украина, заявил лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе. Вместе с тем МИД Грузии обещал родственникам пленных задействовать все международные механизмы для освобождения Георгия Гоглидзе и Георгия Чубетидзе.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны России 14 ноября заявило о пленении двух граждан Грузии, опубликовав кадры их допроса. Георгий Гоглидзе и Георгий Чубетидзе были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины, утверждает ведомство. Глава "Интернационального легиона" отрицает, что пленные бойцы были в его подразделении, но он призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию и освободить их.

По словам Ираклия Кобахидзе, третьи страны, не вовлеченные непосредственно в российско-украинский вооруженный конфликт, не имеют механизмов заниматься освобождением своих граждан, попавших в связи с этими боевыми действиями в плен.

"Украинская сторона может быть привлечена к соответствующим переговорам с российской стороной. У нас, конечно, нет для этого ресурсов", - цитирует его слова 15 ноября "Новости-Грузия".

Родственники Георгия Гоглидзе и Георгия Чубетидзе обратились в министерство иностранных дел Грузии с просьбой о помощи в освобождении пленных бойцов, передал телеканал Pirveli. Позже в МИД заявили, что грузинская сторона "будет использовать все международные механизмы" для защиты прав пленных сограждан, в частности привлечет для посредничества Международную организацию Красного Креста и Швейцарскую Конфедерацию.

Военный эксперт Георгий Тавджиридзе разделяет мнение, что у Грузии нет собственных рычагов влияния на российскую сторону, однако Тбилиси обязан позаботиться о судьбе граждан, привлекая разных посредников, уверен он.

"Грузинские власти должны обеспечить связь со специальным доверенным лицом Верховной Рады Украины, который занимается ежедневным общением с Россией относительно пленных. [...] также должны подключать страны, которые имеют рычаги влияния на Россию, это могут быть Турция, Китай", - заявил он в эфире канала.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, комментируя ситуацию, отметил, что это первый случай пленения граждан Грузии в зоне боевых действий на Украине.

"Прецедента пока, насколько я помню, у нас не было. Грузинское государство не может действовать в случае с военнопленными, потому что Грузия не является стороной, непосредственно вовлеченной в это [...] С другой стороны, есть и другие форматы, такие как Красный Крест, швейцарский формат, потому что единственный посредник с Россией, который у нас есть, это посольство Швейцарии. Эти два основных формата существуют для того, чтобы Грузия заботилась о своих гражданах в этих форматах", - заявил Мдинарадзе в эфире телеканала "Формула".

Официальный Киев по состоянию на 2.40 мск сегодня не комментировал ситуацию с пленными гражданами Грузии.

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