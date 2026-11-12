Неаккуратное высказывание Дробышевского о Грузии задело эмоции нации

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Биологизация социальных вопросов в резком высказывании антрополога Дробышевского о застройке Грузии задела публику в соцсетях. При этом слова ученого не связаны с его научной областью и не характеризуют его уровень, указали аналитики. Пользователи соцсети в ответ на слова о нынешнем состоянии Грузии предложили сравнивать его не только с советским прошлым, но и с актуальным состоянием российских городов и регионов.

Как писал "Кавказский узел", лекции российского антрополога Станислава Дробышевского были отменены в Тбилиси после того, как пользователи обратили внимание на его слова о том, что вся Грузия построена в советское время. Сам Дробышевский заявил, что не знал об отмене своих лекций в Тбилиси, а также воспринял отказ без сожаления. Слова Дробышевского о строительстве инфраструктуры в бывших советских республиках искажают действительность и демонстрируют имперский шовинизм, указали комментаторы в Facebook**. Дробышевский не прав, когда презрительно говорит о свободе, заметила правозащитница Светлана Ганнушкина*.

"До этого были избушки каменные с овцами. Все построили в советское время. С тех пор все разваливается, все заплевано, разрисовано, все в полном отстое. Но зато свободная - дофига", - заявил антрополог в видео, которое опубликовано около пяти месяцев назад в YouTube-канале "Мыслетренды".

Аналитики поспорили об имперскости высказываний Дробышевского

Глава исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский согласен в целом с мнением Светланы Ганнушкиной*.

"Если судить только по приведенным цитатам Дробышевского, то Светлана Ганнушкина* права. Биологизация в социальных вопросах - это, конечно, интеллектуальный провал. Но, вроде, в обсуждаемых фразах Дробышевского ничего такого нет. Антропология - гораздо более широкая основа для анализа, применимого к современности (даже не считая собственно антропологию современности). Не могу сказать, чаще ли встречается биологический редукционизм сейчас, чем раньше. Интуитивно кажется, что скорее реже: всё-таки все больше людей понимает, что это дурной подход", - рассказал Верховский.

Даже и не враждебное, а просто неаккуратное высказывание, если вдруг завирусится, легко возбуждает ту или иную неприязнь

По его словам, национальные эмоции задеть легко.

"Так что даже и не враждебное, а просто неаккуратное высказывание, если вдруг завирусится, легко возбуждает ту или иную неприязнь", - отметил Верховский.

Научный сотрудник и преподаватель Программы российских исследований Бориса Немцова в Карловом университете (Прага) Дмитрий Дубровский* полагает, что сама по себе отмена выступлений на таком основании допустима в ситуации, когда такого рода выступления организует коммерческая площадка.

"Насколько я понимаю, речь шла о коммерческой площадке. Но если бы речь шла о об университете, я бы говорил, что речь идёт о нарушении академической свободы по той простой причине, что Дробышевский не является специалистом ни в советской истории, ни в этнографии Кавказа, ни тем более в истории Кавказа. У него совершенно другая, специфическая тема. Поэтому, если люди считают, что он не имеет морального права там выступать, то это довольно странно. А если люди посчитали, что после его высказывания как-то плохо говорит о его профессионализме, это тоже неверно, потому что речь идёт о совершенно другой теме", - сказал он.

Такого рода высказывания это действительно культурная спесь

Но в целом, по словам собеседника, высказывания Дробышевского довольно сильно характеризует то, что называется культурным расизмом.

"Это очень показательно для человека, который вообще то изучает проблемы расы в социальном и биологическом аспекте. И выступать с такой точки зрения мне кажется не то, что профессионально сомнительным, но именно сомнительным с точки зрения, академической этики. Поскольку такого рода высказывания это действительно культурная спесь. Я не утверждаю, что и не считаю это прямо имперскостью. Это слишком широкий термин, который в последнее время стал просто ругательством", - пояснил Дубровский*.

Что касается тенденции, то по его мнению, действительно в последнее время в целом существует биологизация социальных вопросов.

"Кстати, Дробышевского это касается в меньшей мере. Он пожалуй, в общем достаточно аккуратен. Я далеко не всегда с ним согласен. Но он и вправду обладает гораздо большей экспертностью в этом вопросе. Но в других случаях, довольно часто происходит биологизация, расиализация, когда оппоненты описываются как биологически чуждые или биологически единые организмы. В качестве примера, можно так сказать, о дискуссии войны между Израилем и Палестиной или арабо-израильском конфликте. Довольно часто люди, считающие Израиль, так сказать, своей родиной, защищающие его, от всякого рода бед, прибегают к такой вот универсализации, генерализации рассказов о том, что все арабы такие, и вообще они как бы анти-раса забывая, к сожалению, кажется, совершенно игнорируя тот факт, что они сами были анти- расой как раз в человеконенавистнической картине Гитлера", - рассказал Дубровский*.

В то же время в экспертных заключениях, по его словам, такого не наблюдается.

"Да, в целом биологизация социальных вопросов возникает довольно регулярно. Но в современных лингвистических и психолого- психиатрических экспертизах их практически нет, потому что там эти вопросы просто не обсуждаются. И поэтому этот вопрос там, как правило, не возникает", - сказал в заключение Дубровский*.

В комментариях развернулся спор об истории, советском наследии и отношениях двух стран

Публикация о реакции на высказывания антрополога Станислава Дробышевского набрала на странице "Кавказского узла" в Facebook** 385 комментариев.

В обсуждении развернулась дискуссия между теми, кто поддерживает его оценки советского вклада в развитие республики, и теми, кто считает их исторически необоснованными и оскорбительными.

Часть пользователей призвали признать советский вклад в развитие Грузии



Часть участников обсуждения считает, что заявления ученого основаны на исторических фактах, а негативная реакция связана с нежеланием признавать роль СССР и Российской империи в истории Грузии.

«А в чём не прав ученый?», - написал Александр Пулин.

«А что не так-то? Он же не про древние храмы говорил. На 70 процентов дотировалась республика», - отметил Михаил Панюков.



В комментариях приводятся утверждения о значительном объеме советских дотаций Грузии. Участники дискуссии используют эти аргументы в качестве подтверждения зависимости республики от экономической поддержки союзного центра.

«Обиделись на правду, пусть и сказанную немного грубо», - написал Sas Kekin.

«Предлагаю тем, кто отрицает строительство жилья в советский период, покинуть это жилье», - прокомментировал Dmitrii No.

Участники обсуждения обращаются к истории Грузии, противопоставляя ее многовековую государственную и культурную традицию представлениям о зависимости республики от России.

«Грузии 2000 лет" - написал Bahram Nurtaev.

«Дробышевский, прежде чем рассказывать про "каменные избушки", посмотрите фотографии дореволюционного Тифлиса - целые улицы, дома, городская жизнь", - написал Gia Barnovi.

«Этот великий антрополог забыл, или не хочет знать, что в Грузии с четвёртого века Церкви строили», - отметил Mushniko Maia Zarandia.

В противоположность историческим претензиям к Российской империи другие участники дискуссии считают, что именно присоединение к России обеспечило сохранение грузинской государственности и защиту от внешних угроз.

«Да Грузия и грузины сохранились лишь благодаря своему царю Ираклию, что приполз в Георгиевск в 1783 году попросить Екатерину спасти их», - написал Олег Бобылев.

«Пусть будут благодарны Российской Империи и СССР за государственность и целостность», - заявил Юнус Гайнетдинов.

Сравнение современного состояния Грузии и российских регионов

В ответ на высказывания о развитии Грузии комментаторы предлагают сравнивать ее не только с советским прошлым, но и с нынешним состоянием российских городов и регионов.

«Дробышевский пусть за МКАД пару раз съездит. Там даже каменных избушек нет, и это сейчас, в 21-ом веке. По сравнению с замкадьем Грузия страна первого мира», - написал Varg Veum.

Фасады многих домов в Тбилиси требуют ремонта

«Стоит сравнить Финляндию с Карелией, чтобы понять что к чему», - предложил тот же пользователь.

«Мои друзья израильтяне были недавно в Грузии. Им там очень нравится. Дешевая страна по сравнению с Израилем. Красивая природа, вкусная еда. Но по их словам бедная страна. Фасады многих домов в Тбилиси требуют ремонта», - написал Eugene Kulakov.

Он также провел параллель с российскими городами в 1990-е годы, отметив, что тогда и в центре Москвы и Петербурга многие дома выглядели значительно хуже, чем сейчас.

Обвинения в политической ангажированности

Некоторые участники обсуждения связывают заявления ученого с политической обстановкой в России и предполагают, что публичные оценки истории могут быть обусловлены существующими идеологическими установками.

«Он живёт в системе, где все кричат о величии России, как ему говорить, отменят в РФ иначе, оно ему нужно, работа такая», - написал Саша Тихун.

«Реакционный либеральный режим никогда не простит его за критику», - написал Vakhtang Kentchishvili.

Отдельная тема - решение об отмене запланированной лекции Дробышевского в Тбилиси. Часть комментаторов считает такую реакцию оправданной, другие полагают, что организаторы и участники обсуждения придали частным высказываниям чрезмерное значение.

«Честно говоря, вообще по барабану, что сказал узкопрофильный специалист в частной беседе. Забавно наблюдать, как из разговора вычленили пару фраз, для того, чтобы раздуть <скандал>», - написала Маруся Лошадкина.

Дробышевского и пригласил и потом отменил books bar Auditoria, который принадлежит российским эмигрантам. Массовая грузинская аудитория понятия не имеет, кто такой Дробышевский и что он там не так сказал

Некоторые комментаторы обращают внимание на то, что приглашение и последующая отмена выступления были связаны с конкретной площадкой, а не обязательно с массовой реакцией грузинской аудитории.

«А почему все это подают под соусом "грузины обиделись и отменили"? Дробышевского и пригласил и потом отменил books bar Auditoria, который принадлежит российским эмигрантам. Массовая грузинская аудитория понятия не имеет, кто такой Дробышевский и что он там не так сказал», - написала Mariam Nizharadze.

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