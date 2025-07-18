Боец из Грузии заочно осужден в России

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Суд в России заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Грузии Георгия Барамидзе, участвующего в боевых действиях на стороне Украины.

О приговоре 41-летнему гражданину Грузии Георгию Барамидзе сообщил сегодня Следственный комитет.

Как утверждает следствие, Барамидзе с 2022 года в боевых действиях на стороне Украины против российских вооруженных сил. Суд заочно избрал Барамидзе меру пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск, говорится в сообщении официального Telegram-канала.

Барамидзе осужден по статье о наемничестве (часть 3 статьи 359 УК России), суд признал его виновным на основе показаний свидетелей, осмотра предметов и документов, а также результата судебной экспертизы.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны России в ноябре 2023 года заявило о пленении двух граждан Грузии, опубликовав кадры их допроса. Георгий Гоглидзе и Георгий Чубетидзе были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины, утверждает ведомство. Глава "Интернационального легиона" отрицает, что пленные бойцы были в его подразделении, но он призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию и освободить их. Власти Грузии в ответ на это заявили, что у них "нет ресурса" заниматься освобождением пленных. В апреле Георгий Гоглидзе был приговорен к девяти годам строгого режима.

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