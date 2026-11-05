Пожар произошел на Кубани после атаки БПЛА

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В результате атаки беспилотников произошел пожар на автостоянке в поселке Ильич, а в станице Старотитаровской повреждена крыша частного дома. По данным властей, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, 3 августа в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке погибли семь человек, в том числе три ребенка.

В поселке Ильич Темрюкского района "в результате падения фрагментов БПЛА" на автостоянке загорелось административное здание, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Пожар оперативно ликвидировали. В ст. Старотитаровской [также расположена в Темрюкском районе. - Прим. "Кавказского узла"] обломки повредили кровлю частного домовладения. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в публикации. Пострадавших нет, подчеркнули власти.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В июле полицейские задержали 19-летнюю жительницу Краснодара за съемку последствий атаки беспилотников. Девушку вынудили извиниться перед камерой.

Запреты на съемку атак дронов и их последствий противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали ранее юристы.