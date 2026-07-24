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20:12, 24 июля 2026

Краснодарка извинилась на камеру из-за видео с горящим складом Wildberries

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали 19-летнюю жительницу Краснодара за съемку последствий атаки беспилотников. Девушку заставили признать вину перед камерой. 

Как писал "Кавказский узел", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром 22 июня сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА: в Армавире после падения обломков дрона погиб сотрудник предприятия, остальные пострадали при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. Позже он заявил, что в больнице умерла одна из пострадавших. 

Следком рапортовал, что после атаки дронов на складские комплексы в Краснодарском крае и на Ставрополье пострадали мирные жители и возбуждено уголовное дело о теракте. Речь идет о складах Wildberries, - эмблема этой компании видна на видеозаписях с горящими зданиями. 

Сотрудники Центра “Э” в Краснодаре задержали 19-летнюю местную жительницу за публикацию видео о последствиях атаки дронов на склад компании Wildberries. 

На записи, которую силовики нашли в мессенджере, “девушка показывает горящее после атаки БПЛА складское помещение в Краснодаре и установленные вдоль него объекты”, сообщило сегодня управление МВД по Краснодарскому краю. 

Ведомство опубликовало короткое видео с нарушительницей губернаторского запрета на съемку атак. Лицо девушки на нем скрыто, а имя, которое называет задержанная, заглушено звуковым сигналом. 

“Я выложила в сеть 22 июля видео с места падения беспилотников. Признаю свою вину и обещаю, что больше такого не повторится”, - говорит она перед камерой.

Дело по статье 4.17 Закона № 608-КЗ “Об административных правонарушениях” направлено в административную комиссию края, отметили в ведомстве. За нарушение запрета девушке грозит штраф в сумме от трех до пяти тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал, что в Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В конце июня силовики заставили извиняться на камеру нарушителей аналогичного запрета в Волгограде: как минимум три человека задержаны после публикаций снятых ими видео ракетной атаки на Волгоград 27 июня. "Я искренне извиняюсь, прошу прощения и призываю никого не снимать видео, не фотографировать и не рассылать по соцсетям", - заявила одна из задержанных. Запреты на съемку противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали ранее юристы.

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Автор: "Кавказский узел"

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