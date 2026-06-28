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Кавказский узел

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17:01, 28 июня 2026

Публикация видео о ракетной атаке на Волгоград обернулась извинениями

Краснооктябрьский район Волгограда. Скриншот фото https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/prochee/klassnyi-chas-moia-malaia-rodina-krasnooktiabr-skii-raion

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как минимум три человека задержаны после того, как сделанные ими записи ракетной атаки на Волгоград попали в сеть. В беседе с силовиками, которую разместили местные СМИ, задержанные принесли извинения.

Как писал "Кавказский узел", одна женщина погибла, еще один человек пропал без вести, а 11 человек получили ранения при ракетной атаке по производственному объекту в Краснооктябрьском районе Волгограда 27 июня.

В регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

В Волгограде идут задержания тех, кто снимал и выкладывал в сеть фото и видео ракетной атаки на город и её последствия, пишет V1.

К сообщению в Telegram-канале издания приложено видео, на котором силовики опрашивают молодого человека и двух девушек. Многие слова удалены из записи, в частности, личные данные и название предприятия, по которому пришелся ракетный удар. Заблюрены и лица авторов попавших в соцсети записей о ракетной атаке.

Одна из девушек рассказала, что она сбросила ролик в рабочий чат. Отвечая на вопрос силовика, вела ли она съемку по чьей-либо просьбе, говорит: "Нет, мне никто не угрожал, денег мне никто не предлагал, никто не просил, чтобы я делала фото". Она призвала других жителей не совершать чего-либо подобного.

Второй, молодой человек, сообщил, что разместил видео атаки беспилотника и ракеты в своем Telegram-канале, по его словам, после публикации видео начали активно обсуждать.

"Я зафиксировала видео, как летела ракета. Скинула близким родственникам, подругам. Не осознавала то, что покажется негативным, и я увижу своё видео во всяких украинских пабликах. Поэтому я искренне извиняюсь, прошу прощения и призываю никого не снимать видео, не фотографировать и не рассылать по соцсетям", - заявила одна из задержанных.

Напомним, оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Например, в мае представители цыганской общины принесли извинения за драку в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области, добавив, что другая сторона конфликта также виновата. Их оппоненты заявили о многолетнем конфликте. Летом 2023 года волгоградский блогер Павел Прокудин принес извинения за оскорбления мусульман и жителей Кавказа в своем видеостриме. Он пояснил, что его высказывания были спровоцированы оскорблениями в адрес русских и его самого.

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Автор: "Кавказский узел"

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