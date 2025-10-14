Оповещения о беспилотной опасности стали рутиной для волгоградцев

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но полагаться на них можно не всегда, фактическое появление БПЛА над регионом не всегда предваряется предупреждением, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 октября система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) направила жителям Волгоградской области смс-оповещения об угрозе атаки беспилотников. Некоторые пользователи Telegram заявили, что не получают оповещений о беспилотной опасности, хотя уведомления о ее отмене им приходят.

Атаки беспилотников на территории Волгоградской области участились и стали практически ежедневными, заявили 13 октября опрошенные "Кавказским узлом" жители региона. По словам опрошенных, они получают сообщения об угрозе, а также часто слышат звуки пролета дронов и взрывы. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личный опыт респондентов.

Сотрудник одной из городских организаций Андрей Скоробогатов живет в Красноармейском районе Волгограда, недалеко от Южного промышленного центра. В теплое время года, когда окна в квартире были открыты, он часто слышал и пролеты дронов, и взрывы. "Иногда всю ночь взрывы, и мы не спали всю ночь. Последнее время каждый день летают (в сторону промзоны). До заводов, вроде, не долетают. Осколки на жилые дома, школы, детсады сыпятся. Рядом с первым шлюзом (Волго-Донского канала)", - рассказал Андрей.

Активист, бывший депутат Гордумы Волгограда Илья Кравченко* регулярно получает от МЧС смс-сообщения об угрозе беспилотной опасности. "Но я их в спам добавил, и не вижу их теперь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Механик Сергей Коваленко живет с семьей в Дзержинском районе. На окраине того же района находится его дачный участок, где семья с двумя детьми-подростками и тещей часто отдыхает. Он заметил, что пролеты последние три недели стали почти ежедневным явлением. Около месяца назад, по его словам, "взрывы были слышны, но оповещений не было".

"Сильно бьют эти пролеты по нервам моей супруги и ее матери. Дети тоже напрягаются, когда слышат эти характерные звуки. Последнее время чуть ли не каждый день мы получаем смс-сообщения об угрозе дроновой атаки", - рассказал Сергей.

Он продемонстрировал скриншот сообщений, приходивших с номера 112: "Внимание! В Волгоградской области объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", "Внимание! Отбой БЕСПИЛОТНОЙ ОПАСНОСТИ".

Аналогичные сообщения получают и жители Иловлинского и Калачевского районов, которые прилегают к областному центру с запада. Жительница райцентра Иловля Анастасия Богомолова сообщила, что смс-сообщения служат единственным каналом оповещения о подобной опасности. По ее словам, сирен в поселке она не слышала ни разу.

"Вот, например, буквально сегодня получила такое сообщение. Ближе к ночи приходят предупреждения об опасности, а утром пишут, что отбой", - рассказала Анастасия.

Светлана Суркова шестой год живет в хуторе Паньшино Городищенского района, недалеко от аэропорта Котлубань. "Летают постоянно (дроны). Постоянно пытаются пробиться к аэропорту. Падать падали, а долететь - нет. ПВО крошит. А сбили, ну, где-то неделю назад. Он на пустыре грохнулся. Грохот был, а сам дрон мы не видели. Конечно, страшно, когда гул над головой и грохот. Уже отличаем самолет от БПЛА", - рассказала Суркова.

В Волгоградской области создана региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО). Ее задача - обеспечить доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, напомнил эксперт в области международного права, юрист Роман Мельниченко.

"Решение о задействовании РАСЦО принимает губернатор Волгоградской области. Эта система должна передать сигналы оповещения и экстренной информации населению в форме сигнала "Внимание всем!", который передается различными путями, включая СМС", - пояснил юрист.

Мельниченко сослался на постановление от 11 октября 2021 года № 705 "О региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Волгоградской области".

Невыполнение требований по оповещению жителей об угрозе, умышленное или по небрежности, нарушает конституционное право граждан на информацию и, как следствие, конституционное право на жизнь и здоровье.

"Какой-либо административной ответственности в данном случае чиновники себе предусмотреть забыли, так что будет действовать общая статья о халатности (293 УК РФ). По смыслу статьи за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, губернатор Волгоградской области может быть привлечен к уголовной ответственности, так как его бездействие повлекло существенное нарушение прав граждан, в частности, телесные повреждения", - пояснил Роман Мельниченко корреспонденту "Кавказского узла".

