11:02, 12 октября 2025

Волгоградцы раскритиковали систему оповещения о беспилотной опасности

Центральный район Волгограда. Фото: www.volganet.ru, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18183550

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти объявили об отмене угрозы атаки беспилотников в Волгоградской области. Некоторые местные жители пожаловались, что не получают оповещений о беспилотной опасности, хотя уведомления о ее отмене им приходят.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 8.00 мск система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) направила жителям Волгоградской области смс-оповещения об угрозе атаки беспилотников.

РСЧС объявила об отмене угрозы атаки беспилотников в Волгоградской области, сообщает в своем телеграм-канале издание V1.ru. "Внимание! Отбой беспилотной опасности", - процитировало издание смс-уведомление ведомства.

По состоянию на 11.00 мск, администрация области и Минобороны не сообщили в своих телеграм-каналах о зафиксированных сегодня атаках беспилотников в регионе.

В комментариях к публикации издания некоторые пользователи Telegram, позиционирующие себя как жители Волгограда, пожаловались, что не получали уведомлений об угрозе атаки.

"Уже несколько дней не приходят такие смс у "Мегафона", - написала, в частности, Мария. "Смс ещё не получила", - поделилась в 08.29 мск Виктория.

Приходит только про отбой опасности, почему так, не знаю

"У меня вообще с самого начала, как только стали оповещать, приходит только про отбой опасности, почему так, не знаю", - написала Надежда.

"У Билайн смс об опасности не приходят. Но приходят об отмене. У меня так", - сообщила Татьяна. "СМС ни одной не получала с 01.10.2025 г. У меня Мегафон", - написала Светлана.

Смс приходит, когда уже отбой опасности

"Смс приходит, когда уже отбой опасности", - пожаловалась Кричевцова Надежда. "Мегафон не присылает смс", - написала Елена.

Несколько пользователей сообщили, что получают оба типа уведомлений. "Приходят", - лаконично написала Татьяна Онуфриева. "МТС приходят", - поделился и Михаил Кузнецов.

"Мегафон. И предупреждают об опасности и отбой дают", - написал Евгений Николаевич.

Напомним, в ночь на 11 октября в Волгограде в результате атаки беспилотников были выбиты оконные стекла в трех многоквартирных домах на улице 50 лет Октября, а также в зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, потребовалась медицинская помощь.

Власти города предложили жильцам квартир, в которых разбиты окна, разместиться в гостинице на время ремонтных работ. Учеников школы, поврежденной при атаке, решено временно перевести в другое образовательное учреждение.

Автор: "Кавказский узел"

