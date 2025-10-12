Волгоградцы раскритиковали систему оповещения о беспилотной опасности
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Власти объявили об отмене угрозы атаки беспилотников в Волгоградской области. Некоторые местные жители пожаловались, что не получают оповещений о беспилотной опасности, хотя уведомления о ее отмене им приходят.
Как писал "Кавказский узел", сегодня около 8.00 мск система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) направила жителям Волгоградской области смс-оповещения об угрозе атаки беспилотников.
РСЧС объявила об отмене угрозы атаки беспилотников в Волгоградской области, сообщает в своем телеграм-канале издание V1.ru. "Внимание! Отбой беспилотной опасности", - процитировало издание смс-уведомление ведомства.
По состоянию на 11.00 мск, администрация области и Минобороны не сообщили в своих телеграм-каналах о зафиксированных сегодня атаках беспилотников в регионе.
В комментариях к публикации издания некоторые пользователи Telegram, позиционирующие себя как жители Волгограда, пожаловались, что не получали уведомлений об угрозе атаки.
"Уже несколько дней не приходят такие смс у "Мегафона", - написала, в частности, Мария. "Смс ещё не получила", - поделилась в 08.29 мск Виктория.
Приходит только про отбой опасности, почему так, не знаю
"У меня вообще с самого начала, как только стали оповещать, приходит только про отбой опасности, почему так, не знаю", - написала Надежда.
"У Билайн смс об опасности не приходят. Но приходят об отмене. У меня так", - сообщила Татьяна. "СМС ни одной не получала с 01.10.2025 г. У меня Мегафон", - написала Светлана.
Смс приходит, когда уже отбой опасности
"Смс приходит, когда уже отбой опасности", - пожаловалась Кричевцова Надежда. "Мегафон не присылает смс", - написала Елена.
Несколько пользователей сообщили, что получают оба типа уведомлений. "Приходят", - лаконично написала Татьяна Онуфриева. "МТС приходят", - поделился и Михаил Кузнецов.
"Мегафон. И предупреждают об опасности и отбой дают", - написал Евгений Николаевич.
Напомним, в ночь на 11 октября в Волгограде в результате атаки беспилотников были выбиты оконные стекла в трех многоквартирных домах на улице 50 лет Октября, а также в зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, потребовалась медицинская помощь.
Власти города предложили жильцам квартир, в которых разбиты окна, разместиться в гостинице на время ремонтных работ. Учеников школы, поврежденной при атаке, решено временно перевести в другое образовательное учреждение.
