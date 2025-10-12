Угроза атаки беспилотников объявлена в Волгоградской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жители Волгоградской области получили оповещения об угрозе атаки беспилотников.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 октября в Волгограде в результате атаки беспилотников были выбиты оконные стекла в трех многоквартирных домах на улице 50 лет Октября, а также в зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, потребовалась медицинская помощь.
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила об опасности атаки беспилотников в Волгоградской области, сообщает V1.ru.
"Внимание! В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", - процитировало издание СМС-уведомление ведомства.
Оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 8.00 мск, информирует "Высота 102".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.