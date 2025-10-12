Угроза атаки беспилотников объявлена в Волгоградской области

Жители Волгоградской области получили оповещения об угрозе атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 октября в Волгограде в результате атаки беспилотников были выбиты оконные стекла в трех многоквартирных домах на улице 50 лет Октября, а также в зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. Мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, потребовалась медицинская помощь.

Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила об опасности атаки беспилотников в Волгоградской области, сообщает V1.ru.

"Внимание! В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам", - процитировало издание СМС-уведомление ведомства.

Оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 8.00 мск, информирует "Высота 102".