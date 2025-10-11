Человек пострадал при атаке беспилотников в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников в Волгоградской области выбиты стекла в нескольких домах, осколками стекла ранен мужчина. Атака дронов зафиксирована и в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября в результате атаки дронов в Родионово-Несветайском районе Ростовской области были повреждены два частных дома, а в Матвеево-Курганском – несколько домов и пять автомобилей. В Волгоградской области в ту ночь загорелись несколько объектов топливно-энергетического комплекса.

В Волгоградской области минувшей ночью произошла "массированная атака беспилотных летательных аппаратов", сообщила в своем телеграм-канале областная администрация.

Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста

"В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла. На месте падения обломков работают профильные службы. Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир. Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет", - приводятся в публикации слова губернатора Андрея Бочарова.

Атака беспилотников зафиксирована минувшей ночью в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале.