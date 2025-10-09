×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
13:43, 9 октября 2025

Жилые дома повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три беспилотника сбиты в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, повреждены стекла, фасады и кровля в нескольких домах и пять автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", силы ПВО сегодня сбили дроны в Родионово-Несветайском районе, повреждены два частных дома.

В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три БПЛА, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "В поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

