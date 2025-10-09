В Ростовской области начались два пожара после падения дронов

Повреждение в результате атаки беспилотников получил дом в ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", несколько объектов топливно-энергетического комплекса в Волгоградской области загорелись после атаки беспилотников, повреждения получило здание котельной.

В Ростовской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько пожаров, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь своем телеграм-канале. По его словам, силы ПВО сбили дроны в Родионово-Несветайском районе.

«Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь. Возгорание во дворе было оперативно потушено. Еще в одном доме разбиты стекла в окнах», — написал он.

За населенным пунктом в поле загорелась сухая трава, этот очаг возгорания тоже оперативно потушили. Никто не пострадал.

По данным Минобороны России, в ночь на 9 октября над пятью регионами России были перехвачены и сбиты 19 беспилотников. В частности, над Ростовской областью уничтожены шесть дронов.