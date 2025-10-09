Власти Волгоградской области сообщили об атаке дронов на объекты ТЭК

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько объектов топливно-энергетического комплекса загорелись после атаки беспилотников, повреждения получило здание котельной.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на полеты вводились в волгоградском аэропорту две ночи подряд, 7 и 8 октября, также ночью 8 октября был закрыт для самолетов аэропорт Ставрополя.

На территории объектов топливно-энергетического комплекса в Волгоградской области произошли пожары в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров. «Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

По его информации,. в Котовском районе из-за падения обломков БПЛА частичные повреждения получило здание котельной. “Данных о пострадавших в комментарии Бочарова нет.

Средства ПВО минувшей ночью сбили над Россией 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем канале. Примечательно, что больше всего дронов — девять — уничтожили над Волгоградской областью,

Между тем, Аэропорт Волгограда вновь обслуживает рейсы "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в телеграм канале представителя Росавиации. Временные ограничения вводились в целях безопасности и действовали около трех часов.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, задержался вылет и прилет двух рейсов. Данные об отмененных рейсах на табло отсутствуют.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.