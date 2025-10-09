×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:55, 9 октября 2025

Власти Волгоградской области сообщили об атаке дронов на объекты ТЭК

БПЛА на фоне градирни. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько  объектов топливно-энергетического комплекса загорелись после атаки беспилотников, повреждения получило здание котельной.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на полеты вводились в волгоградском аэропорту две ночи подряд, 7 и 8 октября, также ночью 8 октября был закрыт для самолетов аэропорт Ставрополя. 

На территории объектов топливно-энергетического комплекса в Волгоградской области произошли пожары в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров. «Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

По его информации,. в Котовском районе из-за падения обломков БПЛА частичные повреждения получило здание котельной. “Данных о пострадавших в комментарии Бочарова нет. 

Средства ПВО минувшей ночью сбили над Россией 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем канале. Примечательно, что больше всего дронов — девять — уничтожили над Волгоградской областью, 

Между тем, Аэропорт Волгограда вновь обслуживает рейсы  "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в телеграм канале представителя Росавиации. Временные ограничения вводились в целях безопасности и действовали около трех часов.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, задержался вылет и прилет двух рейсов. Данные об отмененных рейсах на табло отсутствуют. 

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 9 октября 2025
Генпрокуратура связала Момотова с проституцией в отелях Marton
Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда https://airportvolgograd.ru/
02:57, 9 октября 2025
Росавиация закрыла аэропорт в Волгограде на фоне атаки БПЛА
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:46, 8 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
Иван Гель. Фото: администрация Иловлинского района
17:45, 8 октября 2025
Суд отправил дело Ивана Геля на новое рассмотрение
Сергей Быстров. Фото: Телеграм-канал "Новости Котово" https://t.me/live_kotovo
13:13, 8 октября 2025
Военнослужащий из Котово убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Портрет Натальи Эстемировой у Соловецкого камня на Троицкой площади, установленный во время траурного пикета. Санкт-Петербург, 15 июля 2009 г. Фото Ирины Флиге, НИЦ "Мемориал" http://www.hro.org/ Убийство Натальи Эстемировой

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Лилия Манюхина. Фото: скриншот публикации на странице адвоката Ерицяна в соцсети Ռոման Երիցյան / Facebook **
09 октября 2025, 03:55
Россия потребовала экстрадировать из Армении московскую активистку

Пожилой человек в больнице. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
08 октября 2025, 18:21
Состояние пенсионера из Динской ухудшилось после экспертизы

Иван Гель. Фото: администрация Иловлинского района
08 октября 2025, 17:45
Суд отправил дело Ивана Геля на новое рассмотрение

Машины правоохранительных органов во время акции протеста. Октябрь 2025 г. Фото: IPN https://t.me/Tbilisi_life
08 октября 2025, 10:28
Три задержанных в Тбилиси активиста заявили о невиновности

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше