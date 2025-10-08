×

05:43, 8 октября 2025

Приостановлена работа аэропортов Волгограда и Ставрополя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропортах Волгограда и Ставрополя введены ограничения на прием и отправление авиарейсов из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 октября в волгоградском аэропорту были введены ограничения на полеты. Позднее они были сняты. По данным Минобороны, в Волгоградской области был сбит один беспилотник.

Ограничения на прием и отправление авиарейсов введены в аэропортах Волгограда и Ставрополя, сообщил сегодня в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пояснил он.

На территории Ставропольского края объявлена "беспилотная опасность", сообщил в 02.42 мск в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров. По состоянию на 05.42 мск, чиновник не объявил об отмене угрозы атаки.

Администрация Волгоградской области, по состоянию на 05.42 мск, не сообщила в своем телеграм-канале об угрозах или атаках беспилотников.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Автор: "Кавказский узел"

