Минобороны отчиталось о восьми сбитых дронах в небе юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ночная атака БПЛА в Ростовской области, по официальной версии, обошлась без пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 22 января жители Волгограда и Волжского сообщили о серии взрывов. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Грозного, Магаса, Владикавказа и Волгограда,

Минобороны рапортовало о восьми сбитых беспилотниках над регионами ЮФО с 23 мск 21 января до 7 мск. По информации ведомства, четыре дрона были сбиты – над территорией Волгоградской области, три – над территорией Ростовской области, один - в небе над Краснодарским краем.

О ночной атаке БПЛА в Чертковском районе Ростовской области сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. По его словам, информация о пострадавших не поступала.

Ограничения на полеты сняты в шести аэропортах ЮФО и СКФО

Волгоградский аэропорт возобновил работу, сообщили в Росавиации. "Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в телеграм-канале представителя ведомства Артема Кореняко.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Ограничения полеты самолетов были сняты также в аэропортах Геленджика, Грозного, Магаса, Владикавказа и Краснодара.

Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Дагестана. "Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан в 05.50 мск", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления МЧС по республике.

Режим беспилотной опасности был также отменен на территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края. Об этом сообщили главы этих регионов Казбек Коков, Сергей Меняйло и Владимир Владимиров в своих Telegram-каналах.