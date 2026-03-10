Канатка на "Эльбрусе" возобновила работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии возобновила работу канатная дорога, которая была остановлена из-за сильного ветра.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в связи с сильным ветром была остановлена канатная дорога Мир – Гарабаши на курорте "Эльбрус". Остальные четыре канатки работают с 09.00 мск, сообщила администрация курорта.

Согласно данным на сайте курорта, на "Эльбрусе" пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м - 3500 м), Мир-2 – Баштала (3500 м - 3560 м), Баштала – Чиран (3560 м - 3300 м) и Мир – Гарабаши (3500 м - 3847 м).

Канатная дорога Мир – Гарабаши возобновила работу в штатном режиме, сообщила в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

Напомним, 1 марта в связи с сильным ветром также были остановлены три из пяти канатных дорог на курорте "Эльбрус". Они возобновили работу на следующий день.

6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.