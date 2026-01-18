×

04:55, 18 января 2026

Власти отчитались о росте турпотока на курорты Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос почти на 14%.

Как писал "Кавказский узел", после того, как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Туристический поток в Кабардино-Балкарии по итогам 2025 года вырос на 13,7% и составил два миллиона человек, пишет 17 января ТАСС со ссылкой на министерство курортов и туризма республики.

Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Аскер Бифов отметил, что роста турпотока удалось добиться "несмотря на природные стихийные бедствия, которые случились на территории Эльбрусского района".

По данным ведомства, лидером по приросту турпотока стал Зольский район, который посетили 250 тысяч человек. Это на 65% больше, чем в 2024 году. За новогодние праздники республики приняла 100 тысяч туристов. В основном туристы приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, а также близлежащих регионов - Краснодарского края, Ростовской области и регионов Северного Кавказа, сообщает РБК.

Автор: "Кавказский узел"

