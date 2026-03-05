Протестующие на Руставели отреагировали на новое ужесточение законов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 463-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии вступили в силу поправки об уголовном наказании за непризнание органов власти и “экстремизм против конституционного строя”.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта, в 462-й день ежедневных протестов, суд назначил административные аресты за перекрытие дороги еще двоим участникам акций на проспекте Руставели.

Инициированные "Грузинской мечтой" изменения в уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за непризнание конституционных органов и вводят статью об экстремизме, были приняты парламентом 4 марта. В тот же день президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал поправки, а сегодня, 5 марта, новые нормы вступают в силу, передает RFI.

В УК Грузии появилась статья об экстремизме против конституционного строя Грузии, которая предусматривает до трех лет заключения, штраф или исправительные работы за систематические публичные призывы к нарушению закона, неповиновению властям или созданию альтернативных органов власти.

Кроме того, закон теперь содержит новое отягчающее обстоятельство - если преступление совершено по мотиву непризнания конституционного строя или органов власти, к наказанию добавляется один год лишения свободы. Этот же мотив учитывается как отягчающее обстоятельство и в делах об административных правонарушениях.

Также принятые поправки устанавливают ответственность для бизнеса “за публичную политическую активность, не связанную с основной предпринимательской деятельностью”. Политическая деятельность как отягчающее обстоятельство добавлена и в статью об отмывании денег (статья 194 УК Грузии), в этом случае она предусматривает от девяти до 12 лет заключения, пишет Tbilisi life.

Сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся сегодня на акцию у парламента в 463-й день подряд, отреагировали на изменения. Активисты принесли на проспект Руставели плакаты “Никогда ни за что не признаем”, “Вы разве легитимны?!” и “Я признаю вас как орган”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Также протестующие держали плакаты “Свободу узникам режима”, “Огонь олигархии”, “Свободу Элене” и “Свободу Мзии”. Последние два плаката посвящены соответственно лидеру партии “Дроа” Элене Хоштария и журналистке Мзии Амаглобели, которые находятся в заключении.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".