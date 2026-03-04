Протесты в Тбилиси продолжились 462-й день подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции 462-й день подряд вышли к парламенту Грузии. Два участника акций приговорены сегодня к административному аресту за перекрытие дороги.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта, в 461-й день ежедневных протестов, активисты на проспекте Руставели поздравили мам политзаключенных с днем матери, который отмечался в Грузии.

Участники ежедневной акции протеста собрались сегодня с национальными флагами, флагами Евросоюза и США у здания парламента Грузии.

Активисты держали плакаты: "Возвращаюсь в эмиграцию", "Не признаю, хотите - задерживайте", "Ждем задержаний", "Никогда, пока живы", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Еще двое граждан - Демур Шарикадзе и Давид Басария - были приговорены к административному задержанию за перекрытие дороги. Демур Шарикадзе был приговорен судьей Манучаром Цацуа к четырем суткам административного ареста. Судья Нино Энукидзе приговорила Давита Басарию к пяти дням административного задержания, сообщило сегодня издание Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".