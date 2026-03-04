×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:03, 4 марта 2026

Протесты в Тбилиси продолжились 462-й день подряд

Стоп-кадр: "Сторонники евроинтеграции 462-й день подряд вышли на акцию к парламенту Грузии. Фото: Publika / Facebook"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции 462-й день подряд вышли к парламенту Грузии. Два участника акций приговорены сегодня к административному аресту за перекрытие дороги.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта, в 461-й день ежедневных протестов, активисты на проспекте Руставели поздравили мам политзаключенных с днем матери, который отмечался в Грузии.

Участники ежедневной акции протеста собрались сегодня с национальными флагами, флагами Евросоюза и США у здания парламента Грузии.

Кадр участник акции протеста в 462-й день у парламента Грузии. Фото: Publika / Facebook

Активисты держали плакаты: "Возвращаюсь в эмиграцию", "Не признаю, хотите - задерживайте", "Ждем задержаний", "Никогда, пока живы", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Еще двое граждан - Демур Шарикадзе и Давид Басария - были приговорены к административному задержанию за перекрытие дороги. Демур Шарикадзе был приговорен судьей Манучаром Цацуа к четырем суткам административного ареста. Судья Нино Энукидзе приговорила Давита Басарию к пяти дням административного задержания, сообщило сегодня издание Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:44, 4 марта 2026
Суд конфисковал имущество бывшего замминистра природных ресурсов Кубани
20:07, 4 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за отсутствие в части
18:30, 4 марта 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
17:44, 4 марта 2026
Житель Кабардино-Балкарии арестован по делу о терроризме
12:04, 4 марта 2026
Студент из Новочеркасска арестован по делу о теракте
11:07, 4 марта 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
23:21, 3 марта 2026
Участники протестов на Руставели поздравили матерей политзаключенных
Мужчина подписывает документы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:58, 3 марта 2026
Российский художник выдворен из Грузии в Армению после запроса убежища
Протестующие на проспекте Руставели. 2 марта 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
23:51, 2 марта 2026
Девять грузинских партий объявили о создании альянса оппозиции в 460-й день протестов
21:13, 2 марта 2026
Грузия организует спецрейсы для возвращения граждан из стран Ближнего Востока
Участники акции протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika https://www.facebook.com/photo?fbid=1695037485229128&set=pcb.1695037538562456
23:49, 1 марта 2026
Протесты в Тбилиси продолжились 459-й день подряд
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04 марта 2026, 16:55
Обломки БПЛА найдены на территории санаториев в Геленджике

Дом, поврежденный в результате атаки дрона. Фото из телеграм-канала главы Новороссийска https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/14665
04 марта 2026, 10:10
Анонс выплат пострадавшим от БПЛА в Новороссийске вызвал дискуссию в Telegram

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
03 марта 2026, 23:21
Участники протестов на Руставели поздравили матерей политзаключенных

Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
03 марта 2026, 19:24
Ростовский блогер получил срок по делу о фейках про армию

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше