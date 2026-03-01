Протесты в Тбилиси продолжились 459-й день подряд

Сторонники евроинтеграции 459-й день подряд вышли на акцию к парламенту Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в 458-й день ежедневных протестов акции у парламента Грузии предшествовал марш против деятельности пропагандистских телеканалов.

Сегодня 459-й день ежедневных протестов у парламента Грузии, передает Publika. Протестующие ежедневно собираются на проспекте Руставели с требованием новых парламентских выборов и освобождения участников протестных акций.

Как следует из фото, приложенных к публикации, на акции протестующие держали в руках флаги Грузии и Евросоюза, плакаты против деятельности пропагандистских телеканалов.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".