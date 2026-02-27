Николая Беликова обнадежило решение ЕСПЧ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека запретил Грузии до принятия судебного решения депортировать в Россию активиста-беженца Николая Беликова. По словам активиста, в Грузии царит "правовой беспредел", но в его случае вмешательство ЕСПЧ дает надежду.

Как писал "Кавказский узел", уведомление о депортации из Грузии с запретом въезда на пять лет вручено волгоградскому активисту Николаю Беликову, участвовавшему в протестах в Тбилиси, до 10 января он должен выехать за пределы страны. 23 октября суд в Тбилиси приговорил Николая Беликова, задержанного во время протестов на проспекте Руставели, к административному аресту на 14 суток. 5 ноября он вышел на свободу. Беликову угрожает выдворение из страны. Николай заявил, что после ареста за участие в протестах Грузию, вероятно, придется покинуть, также существует вероятность преследования и в России.

Активист Николай Беликов передал корреспонденту "Кавказского узла" копию решения ЕСПЧ (№33803/25 за подписью дежурного судьи Jolien Schukking), которое он получил два дня назад.

"Принимая во внимание информацию, предоставленную обеими сторонами, Европейский суд постановил - в интересах сторон и надлежащего ведения судебного разбирательства, в соответствии с правилом 39 регламента суда, указать правительству Грузии, что заявитель не должен быть выслан в Россию на время судебного разбирательства перед судом", - говорится тексте документа.

Николай Беликов назвал положительный ответ ЕСПЧ по его делу "радостным и обнадеживающим событием".

Главное о преследовании участников протестов в Грузии Против лидеров грузинской оппозиции с ноября 2025 года ведется уголовное расследование о преступлениях против государства. В числе обвинений – саботаж, организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти

"Ситуация правового беспредела, в которой мы находимся, не изменилась. Инструментарий воздействия на неугодных здесь огромный: подбрасывание наркотиков (Анастасия Зиновкина, Артем Грибуль, - прим. "Кавказского узла"). Могут как угодно штрафовать до бесконечности. Кейс дает надежду на положительное решение в будущем. Но здесь телефонное право, карательная система, все по звонку, кулуарные решения. Расслабляться нельзя", - возмутился Николай Беликов.

Беликов отметил, что в Грузии насчитывается не менее сотни политзаключенных. В стране сейчас работает комиссия ОБСЕ, которая активировала "Московский механизм" ОБСЕ 1 в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии, в рамках миссии действуют 15 наблюдательных групп экспертов.

"Пристальное внимание ОБСЕ поуменьшило их (грузинских властей, - прим "Кавказского узла") пыл", - сказал Беликов.

Получить комментарий у адвокатов Николая Беликова журналисту не удалось.

Напомним, Николай Беликов до отъезда из России жил в Волгограде, он состоял в партии "Яблоко" и был активистом волгоградского филиала движения "За честные выборы". В 2017 году он был организатором "прогулки оппозиции" и участвовал в митинге с требованием найти заказчиков убийства Немцова. Активист покинул Россию в 2017 году.