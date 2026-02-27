×

08:23, 27 февраля 2026

Житель Махачкалы осужден за участие в деятельности "СССР"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале назначил условный срок местному жителю, признав его участником "Союза славянских сил Руси"*.

Как писал "Кавказский узел", экстремистскими признаны пять организаций "граждан СССР"*. Это "СССР"* Сергея Тараскина, основное наименование которого указано в перечне экстремистских организаций как "Союз Славянских Сил Руси"*. Затем "Совет граждан СССР"* Прикубанского округа города Краснодара. Далее "Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области"*. "Сообщество "граждан СССР"* с центром в Новокуйбышевске Самарской области, которое значится в перечне экстремистских организаций под основным названием "Граждане СССР"*. А также "Верховный Совет ТАССР"*, сообщил ранее "Кавказскому узлу"  эксперт Исследовательского центра "Сова"** Михаил Ахметьев.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР. Дагестанские сторонники радикальных левых движений не замечены в антисемитских выходках и акциях, подобных тем, что организовывали сторонники СССР* в других регионах России, заявили эксперт Исследовательского центра "Сова"** и заместитель главреда издания "Черновик", комментируя дело Ларисы Бочиевой.

По версии суда, житель Махачкалы Ефимов вступил в межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси", деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена и признана экстремистской, сообщила  пресс-служба Управления ФСБ России по Дагестану.

Он принимал участие в проводимых его членами мероприятиях, пропагандировал идеологию ненависти к органам государственной власти Российской Федерации, призывал к отказу от исполнения гражданско-правовых обязательств.

По месту жительства Ефимова были обнаружены и изъяты агитационные материалы в виде листовок и брошюр, а также организационно-распорядительные документы экстремистской организации.

"Кировский районный суд Махачкалы признал Ефимова виновным в организации деятельности экстремистской организации , и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно", – уточнили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля суд в Махачкале назначил условный срок местной жительнице Ирине Гладченко, признав ее участницей "Союза славянских сил Руси"*.

* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми, также в список экстремистских внесены еще несколько организаций, в названии которых упоминается аббревиатура СССР.

** внесено в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

